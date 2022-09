Niska inflacja przed 2024 r.? Tyrowicz z RPP: Żadne analizy na to nie wskazują

Narodowy Bank Polski ustawił cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc. z tolerancją wychylenia o 1 pkt proc. w obie strony. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja konsumencka w sierpniu wyniosła 16,1 proc., czyli daleko od celu NBP. Kiedy można spodziewać się powrotu do zakładanych poziomów cen towarów i usług?

Niska inflacja? „Nic na to nie wskazuje”

Na antenie radia Tok FM pytania była o to członkini Rady Polityki Pieniężnej Joanna Tyrowicz. – Kiedy inflacja powróci do celu? Na dzisiaj żadne analizy nie wskazują, że to się wydarzy wcześniej niż w 2024 r., przy bardzo pomyślnych wiatrach – powiedział nowo mianowana do Rady Polityki Pieniężnej Joanna Tyrowicz.

– Kiedy inflacja dziś wynosi 16 proc., a – jak powtarzam – analityków nie zdziwiłoby 20 proc. w relatywnie krótkim okresie, to to dla wszystkich jest po pierwsze, zaskoczenie, ale też fundamentalna niepewność – dodała.

W lipcowej projekcji NBP podano, że inflacja konsumencka utrzyma się na dwucyfrowym poziomie w tym i przyszłym roku, zaś górną granicę przedziału odchyleń od celu osiągnie dopiero w IV kw. 2024 r. (przy założeniu, że tarcza antyinflacyjna będzie obowiązywać do końca października br.). Według centralnej ścieżki projekcji inflacja CPI wyniesie 14,2 proc. w 2022 r., 12,3 proc. w 2023 r. i 4,1 proc. w 2024 r.

Tarcze antyinflacyjne zdecydują

Podczas wrześniowej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński mówił, że jego zdaniem inflacja może być w przyszłym roku jednocyfrowa i obniżyć się do 5-6 proc. w ujęciu rocznym, jeśli zostanie utrzymana rządowa tarcza antyinflacyjna i zostaną wdrożone „nie tak straszne” podwyżki cen regulowanych.

