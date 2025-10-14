Kursy walut 14 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych we wtorek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 14 października za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6897 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2645 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5931 zł, a za 1 brytyjskiego funta – 4,9009 zł.

Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane

Kursy walut – wtorek, 14 października

dolar – 3,6897 zł

euro – 4,2645 zł

frank szwajcarski – 4,5931 zł

funt szterling – 4,9009 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – poniedziałek, 13 października

dolar – 3,6763 zł

euro – 4,2592 zł

frank szwajcarski – 4,5719 zł

funt szterling – 4,8983 zł

Kursy walut – piątek, 10 października

dolar – 3,6778 zł

euro – 4,2583 zł

frank szwajcarski – 4,5675 zł

funt szterling – 4,8940 zł

Kursy walut – czwartek, 9 października

dolar – 3,6659 zł

euro – 4,2569 zł

frank szwajcarski – 4,5704 zł

funt szterling – 4,8981 zł

Kursy walut – środa, 8 października

dolar – 3,6619 zł

euro – 4,2533 zł

frank szwajcarski – 4,5712 zł

funt szterling – 4,9103 zł

Kursy walut – wtorek, 7 października

dolar – 3,6481 zł

euro – 4,2559 zł

frank szwajcarski – 4,5728 zł

funt szterling – 4,9023 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

Czytaj też:

Kursy walut 13 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?Czytaj też:

Kursy walut 10 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?