Koniec Getin Noble Bank. Co to oznacza dla klientów? Wyjaśniamy wątpliwości

3 października br. działalność Getin Noble Banku zostanie przeniesiona do Banku BFG (to tzw. bank pomostowy). Jego głównym akcjonariuszem jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Docelowo będzie działał pod nazwą VeloBank.

Znika Getin Noble Bank. Co zmieni się dla klientów?

– Z punktu widzenia klientów zmiana ma charakter techniczny, wszystkie środki są bezpieczne, a obsługa przebiega w sposób standardowy. Klienci mają dostęp do swoich środków we wszystkich kanałach (bankowość elektroniczna, mobilna, oddziały). Wszystkie depozyty zostaną przeniesione do Banku BFG S.A., w oparciu o aktualnie obowiązujące umowy z Klientami. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań – wyjaśnił w rozmowie z Wprost Artur Newecki, rzecznik prasowy Getin Noble Bank.

Czytaj też:

Koniec Getin Noble Bank. Będzie przymusowa restrukturyzacja

Aby nie doprowadzić do sytuacji, w której pieniądze mogłyby być zagrożone, dokapitalizowano Getin Noble Bank kwotą 10,34 mld zł. To pieniądze na przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji oraz zapewnienie nieprzerwanej obsługi klientów banku i bezpieczeństwa ich środków. 6,87 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to zaangażowanie środków Systemu Ochrony Banków Komercyjnych S.A. (SOBK).

Getin Noble Bank zmienia się w VeloBank. Co to oznacza dla klientów?

Oznacza to, że nie będą wdrażane procedury związane z ochroną depozytów przez BFG. Polegają one na tym, że w razie ogłoszenia upadłości banku lub SKOK-u BFG gwarantuje deponentom ochronę do wysokości 100 tys. euro przeliczanych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (obecnie to około 480 tys. zł). Limit gwarancji nie odnosi się do jednego rachunku w banku, ale sumy wszystkich środków zgromadzonych przez danego klienta w danej instytucji.

W tym przypadku nie będzie takiej konieczności, bo bank będzie działał jak dotychczas, tyle że pod nową nazwą (marka VeloBank jest obecnie rejestrowana, więc do rebrandingu dojdzie za jakiś czas). Zmienił się akcjonariusz (jest nim obecnie BFG) i zarząd. Wszystkie umowy zawarte z klientami w dalszym ciągu obowiązują. Klienci nie muszą więc podejmować żadnych działań.

Do nowego banku przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty złotówkowe. Rachunki klientów pozostaną aktywne. Nie zmienią się hasła dostępu do bankowości elektronicznej, można korzystać z kart płatniczych. Placówki będą działać pod dotychczasowymi szyldami do czasu rebrandingu na VeloBank S.A.

W mocy pozostają wszystkie umowy. Jeśli klient wpłacił pieniądze na lokatę oprocentowaną na 8 proc., która kończy się w sierpniu przyszłego roku, to będzie dalej obowiązywała i na koniec naliczą się odsetki w ustalonej kwocie.

Inaczej rozwiązano kwestię kredytów hipotecznych denominowanych lub indeksowanych do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY): są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank.

Poniżej przypominamy tekst, w którym dziennikarz Szymon Krawiec już w lutym 2022 roku alarmował o złej sytuacji Getin Noble Bank.

Czytaj też:

Katastrofalna sytuacja w Getin Noble Bank. „Nikt o tym jeszcze głośno nie mówi”