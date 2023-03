Inflacja w USA. Jest kolejny spadek

Biuro Statystki Pracy podało we wtorek, że inflacja CPI w USA wyniosła w lutym 6 proc., wobec 6,4 proc. w styczniu i 6,5 proc. w grudniu. To ósmy z rzędu spadek rocznej dynamiki CPI w USA po tym, jak czerwcowy odczyt na poziomie 9,1 proc. był najwyższy od przeszło 40 lat.

Inflacja w USA wciąż wysoka

Dzisiejsze dane są zbieżne z rynkowym konsensusem, który zakładał spadek inflacji w USA do 6 proc. Z kolei inflacja bazowa (nie obejmuje żywności, paliw i energii) ukształtowała się w lutym na poziomie 5,5 proc., wobec 5,6 proc. w styczniu i 5,7 proc. w grudniu.

Inflacja w USA to w ostatnim czasie najważniejsza dana ekonomiczna świata, która może znacząco wpłynąć na zachowanie rynków finansowych w najbliższym okresie. Choć mamy do czynienia z kolejnym spadkiem, inflacja wciąż pozostaje wysoka. Z danych, które przytacza Bankier.pl wynika, że ceny żywności w lutym były o 10,2 proc. wyższe niż rok wcześniej i o 0,3 proc. wyższe niż w styczniu. Benzyna kosztowała o 2 proc. mniej niż rok wcześniej, za to olej napędowy był droższy o 9,2 proc. Ceny energii elektrycznej wzrosły o niemal 13 proc. w ujęciu rocznym i o 0,5 proc. w stosunku do stycznia. Tańszy względem poprzedniego miesiąca był natomiast gaz (o 0,5 proc.), ale w ujęciu rocznym nastąpił wzrost aż o 14,3 proc.

Co zrobi Fed?

Jak na dzisiejsze dane zareaguje Rezerwa Federalna? W poprzednim miesiącu Fed podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych, co było najsłabszą podwyżką na przestrzeni ostatniego roku. Według wielu prognoz podobne podwyżki miały nastąpić w kolejnych miesiącach. Przed tygodniem jednak, szef Fed Jerome Powell dał do zrozumienia, że podwyżki będą wyższe.

– Patrząc na ostatnie dane można oczekiwać, że stopy procentowe będą musiały dalej rosnąć. Nie jest wykluczone, że Fed będzie musiał podwyższyć tempo podwyżek, a szczyt stóp z pewnością będzie wyżej niż wcześniej zakładaliśmy – powiedział szef Rezerwy Federalnej podczas przesłuchania przed senacką komisją ds. bankowości, gdzie prezentował raport dotyczący stanu gospodarki i polityki monetarnej.

