Rośnie grupa Polaków przekonanych, że trzeba będzie pracować dłużej. Zaskakujące wyniki badań

Twórcy „Barometru Polskiego Rynku Pracy" zwracają uwagę, że według prognozy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce ma w 2030 roku wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, zaś w 2050 roku będzie to 13,7 mln osób. To oznacza, że osoby te już za niecałe 30 lat będą stanowiły ok. 40 proc. ogółu ludności Polski. Dlatego – jak podkreśla Personnel Service – istotne jest zachęcanie osób powyżej 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku życia w przypadku mężczyzn do aktywności zawodowej.

Polacy przekonani, że trzeba pracować dłużej. Wyniki badania

Z badania Personnel Service wynika, że 55 proc. Polaków zakłada, że będzie musiało pozostać na rynku pracy dłużej niż przewiduje to aktualny wiek emerytalny. To o 5 pkt proc. więcej niż rok temu. Przeciwnego zdania jest blisko co piąty respondent (22 proc.).

Największą motywacją do pracowania dłużej jest znaczący wzrost przyszłej emerytury za dodatkowe lata pracy (38 proc.). Szczególnie jest to istotne dla kobiet (43 proc., w przypadku mężczyzn – 34 proc.). Dla 28 proc. ankietowanych pracujących kluczowe jest dostosowanie pracy do sił biorąc pod uwagę wiek. Trzecie miejsce, choć ze zdecydowanie mniejszą liczbą wskazań, zajmuje możliwość pracy na aktualnym stanowisku (9 proc.). Tuż za podium znalazło się prywatne ubezpieczenie medyczne oferowane przez pracodawcę (5 proc.). Na pytanie, o to co zmobilizowałoby Cię do pozostania dłużej na rynku pracy, 8 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "nic".

Z badania wynika, że trzy czwarte Polaków (77 proc.) obawia się, że świadczenia emerytalne na jakie będą mogli liczyć w przyszłości będą niskie. Większy niepokój w tej kwestii wyrażają kobiety (82 proc., wśród panów – 72 proc.). Co dziesiąty respondent takich obaw nie ma.

Przypomnijmy, że w 2017 roku rząd Zjednoczonej Prawicy przywrócił obowiązujący w przeszłości wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W ten sposób zlikwidowano reformę emerytalną gabinetu Donalda Tuska, która zakładała stopniowe wydłużenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 roku życia.

Badanie pracowników i pracodawców w Polsce przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI (Camputer-Assister Web Interview). W przypadku pracowników była to próba 1106 osób w wieku od 18-tu lat wzwyż. Badanie realizowane w dniach 6-10 lutego br.

Czytaj też:

Czternasta emerytura na ostatniej prostej. Będą zmiany w terminach?Czytaj też:

Europejska emerytura coraz bliżej. Opcja korzystna zwłaszcza dla jednej grupy