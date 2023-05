Polska zamroziła już ponad miliard euro rosyjskich środków. Schreiber apeluje do opozycji

W Sejmie odbyło się drugie czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on na celu m.in. stworzenie prawnej możliwości konfiskaty rosyjskich majątków.

„Projekt dotyczy modyfikacji art. 216 ust. 5 w celu wyłączenia z konstytucyjnie określonego limitu zadłużenia publicznego pożyczek, gwarancji i poręczeń finansowych służących finansowaniu potrzeb obronnych państwa; dodania art. 234a jako podstawy do przejęcia przez Skarb Państwa własności, która znajduje się w ramach jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku której można domniemywać, że może służyć do wspierania rosyjskiej agresji; przejęty majątek będzie w całości spożytkowany na wsparcie ofiar rosyjskiej agresji” – czytamy w uzasadnieniu.

Rosyjskie majątki. Polska zamroziła już ponad miliard euro

Na pytania posłanek i posłów w Sejmie odpowiadał wiceminister Łukasz Schreiber. Szczególnie ciekawym wątkiem była kwestia kwoty, którą już udało się zablokować. Jak poinformował wiceminister, zamrożone przez Polskę majątki rosyjskich oligarchów przekraczają już łącznie miliard euro.

– Kwota zamrożonych majątków rosyjskich oligarchów to już grubo ponad miliard euro. Mówimy więc o dość pokaźnych zasobach – powiedział z mównicy sejmowej Łukasz Schreiber.

Apel do opozycji

Wiceminister zwrócił się też do parlamentarzystów opozycji z apelem o działanie w taki sposób, aby zmiany w prawie pozwoliły na przejęcie rosyjskich aktywów zamrożonych w Polsce.

– Czy nie przekonuje was to, co dzieje się w rosyjskiej Dumie? Nie przekonują was słowa Dmitrija Miedwiediewa, który nie widzi sensu kontynuowania stosunków dyplomatycznych z Polską, a były rzecznik praw dziecka nawoływał do zabójstwa polskiego ambasadora? – zapytał.

Wiceminister zacytował też słowa przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefanczuka, które padły dziś rano w Sejmie. – Z zadowoleniem przyjmujemy rozpoczętą przez Polskę procedurę konfiskaty rosyjskich aktywów. Wyrządzone nam straty muszą zostać zadośćuczynione przez agresora – powiedział.

Ze względu na zgłoszone poprawki projekt został ponownie skierowany do komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP.

