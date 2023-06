Fort Szczęśliwice trafi do znanej firmy hotelarskiej. Turecki inwestor otrzyma gigantyczną kwotę

Firma hotelarska Arche kupuje od tureckiego inwestora fort Szczęśliwice w Warszawie. – Widzimy w tym miejscu spory potencjał – mówi w rozmowie z „Gazetą Wyborczą" Piotr Grochowski z Arche.

Arche kupuje fort Szczęśliwice za prawie 65 mln zł

Przedstawiciel firmy podkreśla, że na razie Arche zawarła dopiero przedwstępną umowę na zakup fortu Szczęśliwice. Za dziesięciohektarowy teren położony wewnątrz dawnej fosy mazapłacić 15 mln dolarów, czyli prawie 65 mln zł.

Turecki inwestor Sabri Bekdas kupił fort od Agencji Mienia Wojskowego w 2004 roku. Bekdas planował zbudować tam zespół hoteli trzy- i pięciogwiazdkowych, a także centrum konferencyjne w zachowanych budynkach fortu. Inwestycja nie doszła jednak do skutku, gdyż na tak intensywną zabudowę nie dopuścił plan zagospodarowania uchwalony w 2013 roku. Dlatego turecki inwestor od dawna szukał kupca na tę nieruchomość.

Co może powstać?

Plan dopuszcza nową zabudowę na terenie dawnych umocnień. Ale ogranicza jej gabaryty. Jak pisze „Wyborcza", pod zabudowę może pójść nie więcej niż 20 proc. powierzchni wewnątrz dawnej fosy, a wysokość budynków nie może przekraczać 13,5 m, tak, by nie wystawały ponad linię historycznej wysokości wałów. 60 proc. terenu musi pozostać zielona.

Nowe budynki mogą mieć funkcje hotelowe, a także gastronomii, biur i „obiektów komercyjnych", czyli wszelkiego rodzaju sklepów i punktów usługowych. Fort nie jest wpisany do rejestru zabytków, a jedynie do ewidencji zabytków, co oznacza, że możliwa jest jego przebudowa pod warunkiem uzyskania zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Można sobie zatem wyobrazić w forcie (przy ul. Śmigłowca) zajmujący blisko dwa hektary zespół budynków hotelowych o trzech-czterech naziemnych kondygnacjach, otoczonych zielenią i odrestaurowanymi ceglanymi schronami, w których ulokowane zostałyby sklepy i punkty usługowe.

Umowa przedwstępna, którą zawarło Arche, dotyczy tylko terenów wewnątrz fosy, z wąskim paskiem dającym dostęp do ul. Śmigłowca. Transakcja nie dotyczy terenów na zewnątrz fosy, na których działają ogródki działkowe.

Arche – jak przypomina „Wyborcza" – specjalizuje się w przebudowach zabytkowych obiektów na hotel. Jej sztandarową inwestycją jest hotel w dawnej cukrowni Żnin. Kilka dni temu sfinalizowała natomiast zakup ok.50 hektarów dawnej papierni w podwarszawskim Konstancinie, gdzie planuje zbudować wielki kompleks mieszkaniowo-hotelowy.

