Jednocyfrowa inflacja jeszcze w tym roku? Ekonomiści nie mają wątpliwości

Z najnowszej ankiety „Obserwatora Finansowego” przeprowadzonej wśród ponad stu ekonomistów wynika, że 88 proc. ankietowanych spodziewa się spadku inflacji w Polsce poniżej 10 proc. jeszcze w tym roku.

Jednocyfrowa inflacja jesienią?

Zdecydowana większość badanych w tej grupie (77 proc.) uważa, że jednocyfrowa inflacja pojawi się w naszym kraju jesienią (we wrześniu lub w czwartym kwartale tego roku). Jeszcze miesiąc temu podobnego zdania było jedynie 60 proc. uczestników ankiety.

Przypomnijmy, że ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że inflacja w maju wyniosła 13 proc., wobec 14,7 proc. w kwietniu. Ostateczne dane za maj poznamy w tym tygodniu.

Uczestników ankiety zapytano również o to, kiedy Rada Polityki Pieniężnej (RPP) dokona obniżki stóp procentowych. 54 proc. respondentów uważa, że obniżka nastąpi we wrześnią bądź w ostatnim kwartale tego roku. 50 proc. badanych widzi przestrzeń do pierwszej obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych jeszcze w tym roku. Z kolei 38 proc. ankietowanych wskazało na obniżki stóp procentowych w przyszłym roku.

Prezes NBP o obniżce stóp procentowych

Przed tygodniem RPP po raz dziewiąty z rzędu zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Dzień później prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący Rady Adam Glapiński podkreślił, że cykl podwyżek nie został formalnie zakończony.

— Formalnie nie zakończyliśmy cyklu podwyżek. Zostawiamy sobie furtkę. W zależności od sytuacji możemy podnieść, możemy obniżyć. Jeśli będzie pewne, że w kolejnych kwartałach inflacja będzie spadać, jeśli to będzie poniżej 10 proc., to obniżymy. Ale jeśli nie zejdzie, to nie oddaję za to życia — powiedział szef banku centralnego.

Ankieta „Obserwatora Finansowego” została przeprowadzona wśród 115 ekonomistów w dniach 31 maja – 5 czerwca 2023 r.

Ekonomiści, którzy udzielili odpowiedzi, reprezentowali 24 ośrodki: Bank Pekao SA, PKO Bank Polski, Bank Pocztowy SA, PZU SA, TFI PZU, Polski Instytut Ekonomiczny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, Uniwersytet Rzeszowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, DMK/AceMarketU/NiezależnyDomMaklerski, Quercus TFI, Warsaw Enterprise Institute, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, BTFG Audit/BTFG Advisory i Polska Sieć Ekonomii.

Czytaj też:

Tyrowicz: Dyskusje na temat obniżki stóp procentowych są przedwczesneCzytaj też:

Inflacja w Czechach zwalnia. Najlepszy wynik od 14 miesięcy