Inflacja w Polsce. Dziś poznamy ostateczne dane za maj

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawi dziś ostateczne dane dotyczące inflacji w maju. Przypomnijmy, że przedstawiony przed dwoma tygodniami wstępny szacunek wskazywał, że inflacja konsumencka wyniosła w poprzednim miesiącu 13 proc. w ujęciu rocznym., wobec 14,7 proc. w kwietniu.

Inflacja w Polsce. Będzie spadek poniżej 13 proc?

– Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 13 procent (wskaźnik cen 113,0), a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0) – podał GUS w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 18,9 proc. rok do roku, nośników energii wzrosły o 20,4 proc., ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły natomiast o 9,5 proc.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym, ceny nośników energii spadły o 0,5 proc., zaś ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 4,8 proc.

– 13 proc. to wynik dobry, ale proszę pamiętać, że to ciągle efekt bazy statystycznej. W tamtym roku drożały przede wszystkim paliwa i żywność. Dzisiejsze dane są wynikiem obniżenia tempa wzrostu cen paliwa. Spadek z 14,7 proc. w kwietniu do 13 proc. w maju to zatem efekt czynników zewnętrznych – komentował dla Wprost.pl prof. Marian Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

Prezes NBP o spadającej inflacji

Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący RPP Adam Glapiński podczas konferencji prasowej w zeszłym tygodniu zwracał uwagę, że inflacja w Polsce spada w szybkim tempie. – Przypominam, że jeszcze w lutym inflacja przekraczała 18 proc. W ciągu trzech miesięcy inflacja obniżyła się o ponad 5 pp. To zupełnie wyjątkowe tempo. Poza tym w maju po raz pierwszy średni poziom cen po raz pierwszy nie zmienił się w ciągu miesiąca – powiedział szef banku centralnego.

Czytaj też:

Jednocyfrowa inflacja pod koniec roku? Premier uzależnia to od jednej rzeczyCzytaj też:

Inflacja w Czechach zwalnia. Najlepszy wynik od 14 miesięcy