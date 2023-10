Na początek 5 tys. zł, potem już tylko lepiej. Ile zarabia się w wojsku?

„Fakt" przygotował dane dotyczące zarobków żołnierzy na różnych szczeblach. Zestawienie powstało w oparciu o dane serwisu wynagrodzenia.pl.

Zarobki żołnierzy. Na początek 5 tys. „na rękę"

Najmniejsze pensje w polskiej armii pobierają żołnierze szeregowi. Mediana zarobków brutto wynosi 6 tys. 770 zł, co oznacza, że "na rękę" jest to niespełna 5 tys. zł. Z kolei średnia rynkowa brutto waha się od nieco powyżej 5 tys. do blisko 7 tys. 300 zł.

Na większe zarobki mogą liczyć podoficerowie. Wahają się one średnio od 6 tys. zł do 8 tys. 840 zł brutto. Mediana wynosi 7 tys. 200 zł brutto, co w kwocie netto daje 5 tys. 238 zł. Dziennik zwraca uwagę, że co czwarty podoficer może liczyć na mieszkanie/dom służbowy, a 16 proc. osób na dofinansowanie posiłków.

W przypadku oficerów sił zbrojnych rynkowa mediana wynosi 10 tys. 300 zł, co oznacza, że „na rękę" oficer otrzymuje 7 tys. 351 zł netto. Nie jest to oczywiście maksymalna kwota. Z danych przedstawionych przez „Fakt" wynika, że 25 proc. oficerów może liczyć na zarobki na poziomie 12 tys. zł brutto (8 tys. 388 zł netto). Co czwarty wojskowy na stanowisku oficera może też liczyć na mieszkanie lub dom służbowy.

Dodatki dla żołnierzy

Gazeta zwraca uwagę, że wojskowi otrzymują też 13. pensję czy różnego rodzaju dodatki (stażowe, specjalne, kompensacyjne, motywacyjne, za rozłąkę), świadczenia motywacyjne za staż pracy (nawet 2 tys. 500 zł), a także nagrody jubileuszowe w wysokości od 75 proc. do 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia czy inne nagrody uznaniowe.

