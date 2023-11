Pamiętne posiedzenie RPP. Już wiadomo, kto doprowadził do znaczącej obniżki stóp procentowych

Pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) przyniosło sensacyjną decyzję o obniżce stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych – z 6,75 proc. do 6 proc. Eksperci nie kryli zaskoczenia, gdyż rynek prognozował obniżkę jedynie o 25 punktów bazowych. Była to zarazem pierwsza obniżka od maja 2020 roku, czyli od ponad trzech lat. W październiku 2021 roku rozpoczęła się trwająca niemal rok seria podwyżek stóp procentowych. Od września zeszłego roku do lipca tego roku stopy pozostawały na niezmienionym poziomie.

Kto zagłosował za obniżką stóp procentowych?

Przypominamy o wrześniowym posiedzeniu RPP, gdyż Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował właśnie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wyniki głosowań podczas tamtego posiedzenia. Okazuje się, że za obniżką o 75 punktów bazowych zagłosowało siedem osób – prezes NBP, a zarazem przewodniczący Rady Adam Glapiński oraz wszyscy członkowie RPP z powołania prezydenta i Sejmu. Przeciwko tej decyzji było troje członków gremium, którzy zostali powołani przez Senat: Joanna Tyrowicz, Przemysław Litwiniuk, oraz Ludwik Kotecki.

Podczas wrześniowego posiedzenia RPP pojawił się wniosek o podwyżkę stóp o 100 punktów bazowych (czyli do 7,75 proc.). Złożyła go Joanna Tyrowicz, która proponuje podwyżkę stóp od miesięcy. Wniosek ten poparła jedynie Tyrowicz. Gazeta.pl przypomina, że wcześniej przez kilka miesięcy pojawiał się też wniosek o podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych, który popierali Tyrowicz, Litwiniuk i Kotecki. W lipcu i we wrześniu taki wniosek się już jednak nie pojawił.

W przyszłym tygodniu kolejna decyzja

Przypomnijmy, że podczas ostatniego, październikowego posiedzenia, RPP dokonała kolejnej obniżki stóp procentowych, tym razem o 25 punktów bazowych. Tym samym główna stopa referencyjna wynosi obecnie 5,75 proc. Najbliższe posiedzenie RPP odbędzie się w przyszłym tygodniu, w dniach 7-8 listopada.

