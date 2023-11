Fatalne wieści ws. niemieckiej gospodarki. Najgorsza sytuacja od dwóch lat

Z przedstawionego dziś przez Destatis drugiego odczytu wynika, że niemiecki PKB spadł w trzecim kwartale tego roku o 0,4 proc. rok do roku i o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. To odczyt gorszy niż zaprezentowany pod koniec października przez federalny urząd statystyczny tzw. szybki odczyt, który wskazywał na spadek o 0,3 proc. rok do roku. I właśnie takich wartości spodziewali się eksperci, zatem te nowe uznawane jest za spore rozczarowanie. Jak zauważa Business Insider Polska, niemiecka gospodarka zwijała się w najszybszym tempie od drugiego kwartału 2021.

Niemiecki PKB. Przygnębiające prognozy MFW

To dane o PKB realnym. Nominalnie wartość niemieckiego PKB wzrosła o 6 proc. rok do roku. – Po słabym rozwoju w pierwszej połowie roku, niemiecka gospodarka rozpoczęła drugą połowę 2023 r. lekkim spadkiem – mówi Ruth Brand, prezes Destatis, cytowany przez Business Insider Polska.

Warto przypomnieć, że według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) gospodarka Niemiec w całym 2023 roku skurczy się o 0,5 proc. Będzie to oznaczało najgorszy wynik wśród największych państw strefy euro. Dla porównania przewidywania PKB dla Hiszpanii wynoszą 2,5 proc., dla Włoch 0,7 proc., a dla Francji 1 proc.

Federalny urząd statystyczny wskazuje, że głównym spadkowym jest największy filar niemieckiej gospodarki, czyli przemysł. Produkcja gospodarcza w sektorze przetwórstwa przemysłowego (z wyłączeniem budownictwa) spadła znacząco, bo o 3,8 proc. rdr.

Spadek PKB nie przełożył się natomiast na zatrudnienie, gdzie odnotowano wręcz rekord – w trzecim kwartale pracowało 46 mln pracowników, czyli o 0,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Na jednego zatrudnionego przypada jednak średnio o 0,7 proc. mniej przepracowanych godzin niż w trzecim kwartale ubiegłego roku. To oznacza, że wzrost zatrudnienia jest konsekwencją zmniejszenia godzin pracy innych pracowników.

Złe wieści dla polskiej gospodarki

Niezbyt dobre wieści dotyczące niemieckiej gospodarki, to niezbyt dobre wieści również dla gospodarki polskiej. Nasi zachodni sąsiedzi są bowiem naszym największym partnerem handlowym. Z danych, które przywołuje Interia.pl wynika, że w 2022 roku do Niemiec trafiło 28 proc. polskiego eksportu.

