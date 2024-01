Inflacja w Niemczech. Najniższy odczyt od połowy 2021 r.

Ze wstępnych danych niemieckiego urzędu statystycznego Destatis wynika, że inflacja (CPI) w Niemczech wyniosła w styczniu br. 2,9 proc. w skali roku. To najniższy odczyt od czerwca 2021 roku, a zarazem nieco lepszy niż prognozowali ekonomiści (rynkowy konsensus zakładał 3 proc.).

Inflacja w Niemczech poniżej 3 proc.

Wstępne dane za styczeń są zdecydowanie lepsze od tych za grudzień 2023 roku, kiedy to inflacja w Niemczech wyniosła 3,7 proc. rok do roku, wobec 3,2 proc. w listopadzie. Przed rokiem inflacja u naszych zachodnich sąsiadów wynosiła 8,7 proc. rok do roku, niewiele mniej niż w rekordowym październiku i listopadzie 2022 roku, gdy odnotowano 8,8 proc.

Względem poprzedniego miesiąca inflacja CPI w Niemczech wzrosła o 0,2 proc. po przyroście o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym w grudniu. Jak zauważa Bankier.pl, decydujący wpływ na procesy dezinflacyjne ma efekt wysokiej bazy cen energii z lat 2021-22, który wkrótce będzie wygasał. W styczniu ceny w tej kategorii były o 2,8 proc. niższe niż rok wcześniej. Za to szybciej niż przed miesiącem drożały usługi (o 3,4 proc. wobec 3,2 proc. w grudniu). Wyraźnie spowolniła roczna dynamika cen dóbr: z 4,1 proc. do 2,3 proc. Wyraźnie niższe niż w poprzednich miesiącach było tempo wzrostu cen żywności (wyniosło 3,8 proc., wobec 4,5 proc. w grudniu).

Inflacja bazowa w Niemczech (nie uwzględnia cen żywności, paliw i energii) wyniosła w styczniu 3,4 proc., wobec 3,5 proc. w grudniu.

Przedstawione dziś przez Destatis dane dotyczące inflacji w Niemczech mają charakter wstępny. Finalny odczyt zostanie przedstawiony 9 lutego. Blisko tydzień później, 15 lutego poznamy natomiast wstępne dane dotyczące styczniowej inflacji w Polsce.

