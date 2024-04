Przedostatnie „trzynastki" będą wypłacone wcześniej. Kto je otrzyma?

Kwiecień to termin wypłat „trzynastek". Świadczenie wypłacane jest w tym roku po raz szósty, wraz ze świadczeniem podstawowym, a te standardowo wysyłane są 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca.

To oznacza, że przedostatni w tym roku termin wypłaty 13. emerytury przypada 20 kwietnia. W związku z tym, że jest to sobota, to środki trafią do seniorów 19 kwietnia, a zatem już jutro. Podobna sytuacja dotyczyła terminów 1 i 6 kwietnia, wskutek czego tegoroczne wypłaty świadczenia ruszyły jeszcze w marcu.

Jutro wypłata „trzynastek"

– W piątek 19 kwietnia ZUS wypłaci kolejną transzę „trzynastek" – poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową Paweł Żebrowski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Żebrowski przypomina, że jeśli termin wypłaty świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, to wypłacane jest ono na tyle wcześniej, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem wypłaty, środki trafiły do emeryta czy rencisty i to bez względu na to, czy pobiera on świadczenie na konto, czy przekazem pocztowym.

W tym roku 13. emerytura wynosi 1780,96 zł brutto (przed rokiem było to 1588,44 zł), czyli tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Od tej kwoty odjęta zostanie składka zdrowotna (9 proc.) oraz podatek dochodowy w wysokości 12 proc., jeżeli suma „trzynastki" i świadczenia podstawowego przekroczy kwotę 2500 zł brutto. Wypłata następuje automatycznie, nie trzeba składać żadnego wniosku.

Przypomnijmy, że 13. emerytura trafia do osób:

uprawnionych do pobierania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,



odbiorców renty szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej,



odbiorców świadczeń specjalnych, takich jak rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.



Czytaj też:

13 emerytura. W pewnych sytuacjach ZUS może domagać się zwrotu świadczeńCzytaj też:

Podwójna waloryzacja emerytur. Rząd przyśpiesza prace