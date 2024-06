Tusk ogłosi dziś decyzję ws. CPK? Minister finansów komentuje

Według „Pulsu Biznesu" premier Donald Tusk ogłosi dziś poparcie dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Jednocześnie mają potwierdzić się medialne doniesienia o wydłużeniu się prac przy realizacji inwestycji. Rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie zapowiadał, że CPK zostanie oddany do użytku w 2028 roku, a w kolejnych latach będzie rozbudowywany. Nic nie wskazywało na to, by datę tę dało się utrzymać i to nawet okresie, gdy PiS nie musiał z nikim konsultować swoich decyzji. W obecnych okolicznościach trzeba wyznaczyć nowy termin, w którym z lotniska mogą zacząć startować pierwsze samoloty. Z ustaleń gazety wynika, że obecny rząd wskaże przedział między 2032 a 2035 rokiem.

Dziś decyzja ws. CPK? Minister finansów komentuje

O doniesienia dziennika pytany był dziś w Polsat News minister finansów Andrzej Domański. – Na inwestycje kluczowe dla długoterminowego wzrostu gospodarczego Polski pieniądze z budżetu państwa na pewno się znajdą. Środki na to są zarezerwowane w budżecie – powiedział w programie „Graffiti" szef resortu finansów.

Dopytywany czy budowa CPK jest taką kluczową inwestycją, Domański odpowiedział, że „ta inwestycja to nieco inna sprawa" i trwają w tej kwestii analizy.

Minister finansów nie chciał potwierdzić, czy premier ogłosi dziś decyzję w sprawie przyszłości CPK.

Z niedawnego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że ponad połowa Polaków chce, aby obecny rząd kontynuował projekt budowy CPK. Na pytanie "Czy Pana/Pani zdaniem projekt budowy CPK powinien być kontynuowany?", twierdząco odpowiedziało 53 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 23 proc. respondentów, a 24 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

