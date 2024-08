W tych krajach pracują wyłącznie dla pieniędzy. Polska w czołówce

Z badania Payroll Navigator 2024, przeprowadzonego przez SD Worx wynika, że aż 60,7 proc. Polaków pracuje wyłącznie dla pieniędzy. I choć coraz częściej w dyskusjach o nowoczesnym rynku pracy podnoszona jest kwestia satysfakcji, możliwości rozwoju, kultury korporacyjnej oraz pozapłacowych benefitów, to wyniki badania SD Worx wskazują, że nic tak nie przyciąga pracowników do firm, jak wysokość wynagrodzenia.

Gdzie pracują wyłącznie dla pieniędzy?

Nie jesteśmy w tym odosobnieni. Przeprowadzone w 18 krajach badanie pokazuje, że tylko nieznacznie przekraczamy europejską średnią (60,4 proc.). Pieniądze liczą się najbardziej dla Chorwatów. Aż 73,1 proc. z nich uzależnia podjęcie pracy wyłącznie od wysokości wynagrodzenia. Na kolejnych miejscach znalazły się: Serbia (69,1 proc. takich wskazań), Finlandia (67,5 proc), Hiszpania (65,1 proc.) oraz Włochy (63,1 proc.).

Najmniejszą wagę do wysokości uposażenia przywiązują pracownicy z Danii, gdzie jedynie 47,4 proc. badanych wskazało, że to wysokość pensji jest czynnikiem decydującym w procesie wyboru pracodawcy.

Z badania wynika, że poza pieniędzmi dla Polaków istotna jest również atmosfera pracy i relacje, jakie panują w zespole (37,4 proc.), oraz bezpieczeństwo zatrudnienia i stabilność finansowa (37 proc.). Tuż za podium uplasowały się odległość i dostępność miejsca pracy (33,2 proc.) oraz liczba dodatkowych dni urlopowych (25,6 proc.).

– Nasze badania pokazują, że mimo zawirowań w światowej gospodarce czy widma zwolnień grupowych, to pracownik wciąż dominuje na rynku pracy. Firmy, jeśli chcą zatrzymać lub przyciągnąć najlepsze talenty muszą być na bieżąco z aktualnymi trendami – a te zmieniają się naprawdę szybko. Wieloletnia inflacja i poczucie niepewności sprawiają, że pieniądze znów są głównym czynnikiem wyboru dla pracowników, zaś presja płacowa wpływa na koszty prowadzenia działalności i konkurencyjność firmy – komentuje Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

Ekspertka wskazuje, że zmusza to przedsiębiorstwa do szukania alternatywnych sposobów na utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku, przy jednoczesnym bardziej efektywnym zagospodarowaniu posiadanych już pracowników. Jako jedno ze skutecznych rozwiązań wymienia umiejętne połączenie wykwalifikowanej kadry z innowacyjnymi technologiami, bardzo często opartymi o AI czy rozwiązania chmurowe, które pozwalają na uwalnianie czasu pracowników oraz przygotowanie firmy do wprowadzania skróconego tygodnia pracy czy organizowania bardziej elastycznych form zatrudnienia.

Technologie nie przyciągają pracowników

Same technologie – jak pokazuje badanie – nie przyciągają póki co pracowników do firm, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Aż 93,6 proc. wszystkich respondentów i 92,4 proc. polskich pracowników nie ukrywa, że zaawansowane technologie w organizacji nie są dla nich ważnym czynnikiem przy wyborze pracodawcy.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 18 000 pracowników, w ponad 5000 firmach z 18 krajów europejskich.

Czytaj też:

Chorego nie ma kto zastąpić – a może być jeszcze trudniej. To jedna z największych bolączek firmCzytaj też:

Tak pracownicy knajp oszukują klientów. Zarabiają więcej niż na napiwkach