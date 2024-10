Miliardy dla samorządów. Wiemy, kiedy pierwsze przelewy

Związek Miast Polskich poinformował, że w 2024 r. JST zyskają dodatkowe 10 mld zł na realizację swoich zadań. Informację przekazał Andrzej Domański, minister finansów, podczas spotkania z przedstawicielami samorządów, które odbyło się 8 października. Nowe środki mają wspomóc gminy, powiaty i województwa w bieżących zadaniach oraz zrekompensować ubytki w dochodach wynikających z wpływów podatkowych, zwłaszcza z PIT. Podział środków już został przedstawiony przez Ministerstwo Finansów.

Podział środków dla gmin, powiatów i województw

W ramach tych 10 mld zł, gminy otrzymają 7.7 mld zł, z czego 6.3 mld zł to rekompensaty za straty w dochodach z podatku PIT. Pozostałe 1.4 mld zł to uzupełnienia subwencji ogólnej, z której korzystają gminy, aby osiągnąć minimalne kwoty ustalone przez rząd.

Powiaty otrzymają 2.04 mld zł, w tym 1.67 mld zł to rekompensaty za utratę wpływów z PIT, a 370 mln zł to dodatkowe uzupełnienia subwencji. W tej puli, 783 mln zł trafi do miast na prawach powiatu.

Z kolei województwa zyskają 264 mln zł, z czego 261 mln zł to rekompensaty za straty w PIT, a 3 mln zł to uzupełnienia subwencji.

Dochody JST z PIT w 2024 r.

Z dodatkowych dochodów JST otrzymają ponad 8.2 mld zł z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Podział tej kwoty odbywa się proporcjonalnie do ustalonych na 2024 r. udziałów gmin, powiatów i województw w wpływach z PIT, uwzględniając korektę za 2022 r.

W przypadku mniejszych jednostek, jeśli ich udział w PIT wyniesie mniej niż określone minimalne kwoty, otrzymają one dodatkowe uzupełnienia subwencji. Dla gmin o liczbie mieszkańców poniżej 5000 zł minimalna kwota to 1 mln zł, dla gmin liczących między 5 tys. a 10 tys. mieszkańców – 1.5 mln zł, a dla większych gmin – 2 mln zł.

Powiaty z liczbą mieszkańców poniżej 75 tys. otrzymają przynajmniej 3 mln zł, a większe powiaty – 4 mln zł. Województwa z populacją do 1 mln 250 tys. osób otrzymają minimum 6 mln zł, a te większe – 8 mln zł.

Kwoty mogą zostać odpowiednio zmniejszone, jeśli suma dochodów JST będzie wyższa niż dochody z PIT w 2024 r. Na koniec Związek Miast Polskich dodał, że w 2024 r. subwencja ogólna dla JST zostanie zwiększona o 1.78 mld zł, aby zapewnić dodatkowe wsparcie finansowe na realizację ich zadań.

