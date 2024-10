Te banknoty tracą ważność. Sprawdź, czy masz je w swoim portfelu

Gotówka, mimo rosnącej popularności płatności elektronicznych, wciąż pozostaje jednym z preferowanych środków płatniczych dla wielu osób. Chociaż większość pieniędzy w obiegu ma swoją wartość, niektóre banknoty mogą wkrótce stracić ważność. Które z nich nie będą już akceptowane?

Banknoty nieważne w 2024 roku

Rok 2024 przynosi zmiany w obiegu pieniądza. Pewne polskie banknoty, zwłaszcza te uszkodzone lub zniszczone, mogą stracić swoją funkcję płatniczą. Oznacza to, że nie będą one akceptowane w miejscach, gdzie normalnie używamy gotówki – w sklepach, na stacjach benzynowych, czy w urzędach. W efekcie nie będziesz w stanie zapłacić nimi za produkty czy usługi.

Największe ryzyko dotyczy banknotów zniszczonych – tych, które nie spełniają standardów określonych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Niezależnie od tego, czy banknoty są stare czy nowe, kluczowe znaczenie ma ich stan. Szczególną uwagę warto zwrócić na pieniądze, które masz w portfelu, aby uniknąć problemów podczas zakupów.

Jakie banknoty tracą ważność?

Banknoty, które stracą swoją funkcję płatniczą, to przede wszystkim te, które są:

podarte,

naddarte,

popisane,

zabrudzone,

zaplamione,

odbarwione,

podklejone.

Tego rodzaju uszkodzenia sprawiają, że banknot przestaje być uznawany za pełnoprawny środek płatniczy.

Wymiana uszkodzonych banknotów

Jeśli masz w portfelu zniszczone banknoty, nie oznacza to automatycznej utraty ich wartości. W Polsce istnieje możliwość wymiany takich pieniędzy, ale warunki wymiany zależą od stopnia uszkodzenia. W przypadku niewielkich uszkodzeń wymiany dokonasz w każdym banku. Gdy uszkodzenia są poważniejsze, konieczna będzie wizyta w placówce Narodowego Banku Polskiego.

Co więcej, istnieje opcja wysłania banknotu do centrali NBP – jest to szczególnie wygodne dla osób, które nie mogą osobiście udać się do banku. Trzeba jednak pamiętać, że ta forma wymiany dotyczy banknotów o wartości do 2000 złotych.

Zasady wymiany uszkodzonych banknotów

Narodowy Bank Polski precyzyjnie reguluje zasady wymiany uszkodzonych banknotów. Najważniejszym kryterium oceny jest to, jak duża część banknotu została zachowana:

Jeśli banknot ma co najmniej 75 proc. swojej powierzchni, można go wymienić na pełną wartość nominalną.

Gdy zachowane jest od 45 proc. do 75 proc. pierwotnej powierzchni, banknot wymieniany jest za połowę jego wartości.

Niestety, jeśli banknot jest uszkodzony w stopniu, który sprawia, że zachowane jest mniej niż 45 proc. jego powierzchni, nie podlega wymianie.

Warto też wiedzieć, że podobne zasady dotyczą również monet. Jeśli moneta dwuelementowa rozpadnie się, ale jej części pochodzą z tego samego nominału, można ją wymienić na pełną wartość. Jeśli jednak zachowana jest tylko jedna z części, wymiana odbędzie się za połowę wartości nominalnej.

Co zrobić z banknotami, które nie spełniają wymogów do wymiany?

Zdarza się, że banknoty są tak mocno zniszczone, że nie spełniają nawet minimalnych wymogów wymiany w bankach. W takich sytuacjach Narodowy Bank Polski umożliwia złożenie wniosku o wymianę. Formularz ten dostępny jest na stronie internetowej NBP, a po jego wypełnieniu i przesłaniu wraz z uszkodzonymi pieniędzmi, można liczyć na odpowiedź z centrali banku.

Proces ten, choć może wydawać się skomplikowany, jest stosunkowo prosty, jeśli zna się zasady wymiany. Banki mają obowiązek przyjmowania lekko uszkodzonych banknotów, a przesłanie ich bezpośrednio do NBP także nie stanowi większego problemu.

Choć wydawać by się mogło, że pieniądze wycofane z obiegu są bezużyteczne, wcale nie musi tak być. Nawet stare banknoty, które nie spełniają już roli środka płatniczego, mogą mieć wartość kolekcjonerską. Zanim więc zdecydujesz się wyrzucić stare pieniądze, warto sprawdzić, czy nie znajdą one zainteresowania wśród kolekcjonerów na portalach aukcyjnych. Często takie banknoty mogą osiągnąć zaskakująco wysokie ceny, podobnie jak zabytkowe książki czy inne starocie.

