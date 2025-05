Inwestorzy zaniepokojeni wynikiem wyborów. Wyraźne spadki

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) poinformowała, że przeliczono 100 proc. głosów ze wszystkich obwodów wyborczych. Zwycięzcą pierwszej tury wyborów prezydenckich został Rafał Trzaskowski, który uzyskał 31,36 proc., a na pozycji wicelidera uplasował się Karol Nawrocki z wynikiem 29,54 proc. To właśnie kandydat Koalicji Obywatelskiej i kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zmierzą się w drugiej turze głosowania, która zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

Wybory prezydenckie. Reakcja inwestorów

Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich z uwagą śledzą inwestorzy z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).

Jak zauważa Money.pl, poniedziałkowa sesja na GPW rozpoczęła się od wyraźnych spadków. Główny indeks WIG20 traci na otwarciu 1,52 proc., osiągając poziom 2.767,61 punktów. Szeroki indeks WIG również notuje spadek o 1,25 proc., schodząc do poziomu 101.861,01 punktów. Indeksy grupujące mniejsze spółki również notoują spadki – mWIG40, obejmujący średnie przedsiębiorstwa, obniża się o 0,52 proc. do poziomu 7.966,62 punktów, a sWIG80, grupujący najmniejsze notowane firmy, traci 0,26 proc., spadając do 28.822,69 punktów.

Serwis zwraca uwagę, że wśród spółek z indeksu WIG20 najgorzej radzi sobie PKO BP, którego akcje tracą aż 3,8 proc. wartości.

Złoty słabnie

Jak już informowaliśmy, wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich wpłynęły na osłabienie złotego względem głównych walut. Kurs dolara amerykańskiego wzrósł do poziomu 3,83349 złotego, co oznacza dzienną zmianę o 0,00725 złotego (wzrost o 0,19 proc.). W przypadku euro wzrost był znacznie wyraźniejszy – kurs osiągnął wartość 4,28523 złotego, co stanowi dzienną zmianę o 0,01921 złotego (wzrost o 0,45 proc.).

Poniedziałkowe notowania rozpoczęły się od kursów otwarcia wynoszących odpowiednio 3,81920 złotego za dolara oraz 4,26864 złotego za euro. Jak zauważa Money.pl, złoty słabnie znacznie mocniej wobec europejskiej waluty, gdzie reakcja jest ponad dwukrotnie silniejsza niż w przypadku amerykańskiej.

