Końcówka maja na stacjach paliw. Kierowcy mają powody do obaw?

Analitycy e-petrol.pl Gabriela Kozan i Grzegorz Maziak przedstawili prognozy dotyczące cen paliw w przyszłym tygodniu. W ich ocenie w ostatnim tygodniu maja powinna panować względna stabilizacja cen. W sprzedaży hurtowej możliwe są bardzo niewielkie korekty, w związku z tym na stacjach koszty tankowania zarówno benzyny, jak i diesla nie powinny zaskoczyć kierowców.

– Krajowi producenci, podążając za zmianami cen na giełdzie w Londynie, w ciągu tygodnia pięciokrotnie korygowali ceny na swoje produkty. W konsekwencji dziś 1000 litrów popularnej benzyny bezołowiowej 95 kosztuje 4482 zł netto, o ponad 30 zł mniej, niż tydzień temu. W przypadku cen oleju napędowego polscy producenci wprowadzili obniżki o nieco większej skali – na przestrzeni tygodnia średnia hurtowa cena oleju spadła o ponad 52 zł na 1000 l i wynosi dziś 4477 zł. Od soboty, 24 maja, Orlen i Saudi Aramco wprowadzą zapewne nowe cenniki hurtowe, jednak skala zmian nie powinna wpłynąć na cenniki stacji paliw – podkreślają eksperci e-petrol.pl.

Analitycy zwracają uwagę, że od pewnego czasu obserwujemy wyrównywanie się cen paliw podstawowych. Obecnie różnica pomiędzy benzyną 95 a dieslem w rafineriach to zaledwie 5 zł. Zbliżenie się cen do siebie widać także na stacjach paliw.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu. Prognozy ekspertów

Kończący się miesiąc był dość udany dla tankujących. Początkowo kierowcy mogli korzystać z promocji majówkowych a później, dzięki obniżkom cen w rafineriach paliwa nie drożały. W efekcie koszty tankowania aktualnie są o kilka groszy niższe niż na początku miesiąca.

W notowaniu cen detalicznych zrealizowanym przez e-petrol.pl w połowie tygodnia ceny obu benzyn utrzymały się. Popularna „95” kosztowała 5,73 zł/l. Olej napędowy potaniał o pięć groszy i kosztował 5,74 zł/l, a trzygroszowy spadek dotyczył cen LPG – cena litra autogazu wyniosła 2,91 zł/l. Eksperci zauważają, że utrzymanie się cen i spadki w ostatnich dniach na stacjach paliw to efekt korekty cen w rafineriach i kilkugroszowej obniżki marż detalicznych przez operatorów stacji.

Jakie ceny zobaczą tankujący na stacjach w nadchodzącym tygodniu? Z prognoz analityków e-petrol.pl wynika, że cena „95" kształtować się będzie w przedziale od 5,69 do 5,81 zł/l. W przypadku oleju napędowego prognozowany przedział wynosi od 5,70 do 5,81 zł/l. Z kolei właściciele samochodów na LPG w najbliższych dniach będą płacić za ten rodzaj paliwa od 2,84 do 2,91 zł/l.

