POLSTR lepszy niż WIBOR? To gra o biliony złotych

Dla inwestorów i płatników rat kredytów najważniejsza jest jedna informacja: ile dziś kosztują pieniądze? Do ustalania tej wartości w Polsce jeszcze służy wskaźnik WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate. To średnia stopa procentowa, po jakiej banki komercyjne udzielają sobie nawzajem pożyczek na określony okres. Ma jedną wadę – jest ustalany w oparciu o deklaracje banków, co oznacza, że jest także podatny na manipulacje.

Przyszłością polskiego rynku finansowego jest POLSTR, czyli Polish Short Term Rate. To nowy wskaźnik referencyjny, który docelowo ma zastąpić WIBOR w polskim systemie finansowym.

Kiedy dokładnie POLSTR zastąpi WIBOR?

POLSTR jest ustalany w oparciu o realne dane transakcyjne, co czyni go transparentnym i wiarygodnym. Zdaniem ekspertów z BNP Paribas jest także lepiej powiązany ze zmianami stóp procentowych, czyli bardziej przewidywalny dla inwestorów i osób, które spłacają np. kredyt hipoteczny.

Pierwsze zmiany wskaźników są zaplanowana na grudzień 2025 roku – wtedy POLSTR zastąpi WIBOR w obligacjach skarbowych. W 2026 roku pierwsze kredyty dla firm oraz konsumentów będą już oparte o nowy wskaźnik. Rok później wszystkie nowe kredyty hipoteczne o zmiennej stopie będą już oparte na POLSTR. W 2028 roku dojdzie do automatycznej zamiany w istniejących umowach na POLSTR.

Czy raty kredytów z POLSTR będą niższe?

Nie ma gwarancji, że raty kredytów oparte o nowy wskaźnik będą niższe. Jednak wprowadzenie POLSTR ma być połączone z tzw. spreadem korygującym, który ma chronić kredytobiorców przed skokowymi zmianami wysokości rat w momencie konwersji – podał portal WP Wiadomości.

POLSTR, tak samo jak WIBOR, będzie podlegał zmianom w zależności od poziomu stóp procentowych wyznaczonych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). W czerwcu RPP zadecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie:

stopa referencyjna 5,25 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa 5,75 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa 4,75 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli 5,30 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli 5,35 proc. w skali rocznej.

To oznacza, że w najbliższym czasie raty kredytów nie zmaleją.

