Kursy walut 28 sierpnia 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

W czwartek 28 sierpnia 2025 roku Narodowy Bank Polski opublikował najnowszą tabelę średnich kursów walut obcych. Dane pokazują, jak kształtuje się wartość złotego wobec euro, dolara amerykańskiego, funta szterlinga czy franka szwajcarskiego. To oficjalne stawki NBP, które stanowią punkt odniesienia m.in. dla rozliczeń i kontraktów międzynarodowych.

Kurs euro (EUR) – 28.08.2025

Według danych NBP jedno euro kosztuje 4,2681 zł. To kurs, który odgrywa kluczową rolę w polskim handlu zagranicznym, ponieważ euro pozostaje główną walutą rozliczeniową w wymianie z krajami Unii Europejskiej.

Kurs dolara (USD) – 28.08.2025

Amerykański dolar wyceniany jest na 3,6658 zł. To jedna z najważniejszych walut światowych, mająca wpływ nie tylko na rynek finansowy, ale także na ceny surowców takich jak ropa czy złoto.

Kurs funta szterlinga (GBP) – 28.08.2025

Funt brytyjski osiągnął poziom 4,9485 zł. Jest to jedna z najwyżej wycenianych walut w tabeli NBP, istotna dla osób pracujących lub podróżujących do Wielkiej Brytanii.

Kurs franka szwajcarskiego (CHF) – 28.08.2025

Frank szwajcarski, uznawany za tzw. „bezpieczną przystań” na rynku walutowym, kosztuje 4,5753 zł. Jego kurs jest szczególnie ważny dla kredytobiorców posiadających zobowiązania we frankach.

Pozostałe waluty według NBP

W zestawieniu opublikowanym przez bank centralny znalazły się także inne waluty:

hrywna ukraińska (UAH) – 0,0889 zł,

korona szwedzka (SEK) – 0,3856 zł,

korona norweska (NOK) – 0,3638 zł,

korona czeska (CZK) – 0,1739 zł.

Publikacja tabeli kursów przez NBP każdego dnia roboczego stanowi podstawowe źródło informacji o wartości złotego wobec najważniejszych walut świata. Dla konsumentów przekłada się to na koszty zakupów za granicą czy rat kredytów walutowych, a dla przedsiębiorców na ceny transakcji handlowych.

