Tych praktyk państwo nadużywa na potęgę. „To wina Ministerstwa Finansów”

Podległy Ministerstwu Finansów aparat skarbowy ma za zadanie dbać o terminowe wpływy z należnych państwu podatków do budżetu. Słusznie ustawodawca uznał, że przy obowiązkowych rozliczeniach z budżetem, co jest ustawowym obowiązkiem obywateli, może dochodzić do pomyłek, a czasem do świadomego niewywiązania się z tych obowiązków. Ma też uprawnienia, aby w uzasadnionych sytuacjach prowadzić postępowania karne skarbowe w celu nie tylko doprowadzenia do zapłaty ciążącego na obywatelu podatku, ale i do jego ukarania, ale tylko wtedy gdy ten czyn wypełniał znamiona przestępstwa, czyli był świadomym działaniem ze strony podatnika.(Obywatel wiedział lub powinien był wiedzieć, że zapłacił za mały podatek – red.).

Realizacja tego ostatniego zadania jest z jednej strony ważna, bo państwo musi się bronić przed przestępstwami podatkowymi, które okradają budżet, czyli wszystkich obywateli.

A z drugiej strony korzystanie z tego środka wymaga od organów podatkowych i pracowników w nich zatrudnionych odpowiedzialności i staranności. Bowiem nie wolno walcząc z oszustami podatkowymi, naruszać godności obywateli. Należy uwzględniać to, że obywatel może się pomylić w rozliczeniach, w interpretacji przepisów podatkowych, które często są skomplikowane i nazbyt często się zmieniają. To duży problem dla zwykłych obywateli i małych firm nie korzystających na co dzień z doradztwa podatkowego.