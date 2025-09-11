Elon Musk zdetronizowany. To nowy najbogatszy człowiek świata

Elon Musk nie jest już najbogatszym człowiekiem świata. Wyprzedził go 81-letni Larry Ellison, współzałożyciel, a zarazem prezes rady nadzorczej Oracle, firmy technologicznej specjalizującej się w oprogramowaniu bazodanowym i usługach chmurowych.

Jak pokazuje najnowszy ranking Bloomberg Billionaires Index, jego majątek wzrósł w ciągu jednego dnia o rekordowe 101 mld dolarów. Jak podaje RMF FM, stało się to opublikowaniu przez Orcale raportu zysków, które znacznie przekroczyły oczekiwania analityków. Akcje firmy wzrosły w środę aż o 41 proc. Spółka ogłosiła także ambitne plany rozwoju w segmencie usług chmurowych, co dodatkowo napędziło wzrost jej wartości rynkowej.

Elon Musk zdetronizowany

Majątek Ellisona szacowany jest na 393 mld dolarów. Szef Orcale przebił w ten sposób Elona Muska, który posiada 385 mld dolarów.

Musk po raz pierwszy zdobył tytuł najbogatszego człowieka na świecie w 2021 roku. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat tylko dwukrotnie go stracił, najpierw na rzecz prezesa LVMH Bernarda Arnaulta, a później założyciela Amazona Jeffa Bezosa.

Jak poinformował niedawno „New York Times", założona przez Muska w 2002 roku SpaceX – pomimo silnego uzależnienia od finansowania publicznego – zapłaciła niewielkie kwoty podatków federalnych lub nie płaciła ich wcale. Do 2021 roku przedsiębiorstwo wykazało łączne straty przekraczające 5 mld dolarów, głównie z powodu inwestycji w rozwój technologii rakietowych i satelitarnych. Zmiana prawa podatkowego w USA z 2017 roku umożliwiła firmie przenoszenie niemal 3 mld dolarów strat na przyszłe lata, co oznacza, że może unikać płacenia podatków niemal bezterminowo. Według dziennika, przedstawiciele SpaceX mieli poinformować inwestorów w nieoficjalnych rozmowach, że spółka być może nigdy nie zapłaci podatku dochodowego.

W 2021 roku SpaceX zgłosiła zapłatę jedynie 78 tys. dolarów podatku w USA i 483 tys. za granicą, nie informując o żadnych wpłatach z tytułu federalnego podatku dochodowego. Tymczasem zysk operacyjny firmy w 2024 roku wyniósł 5 mld dolarów, prawie dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Krytycy wskazują, że spółka korzysta z ulg podatkowych przeznaczonych dla firm w trudnej sytuacji, mimo że generuje ogromne przychody.

Czytaj też:

Musk zarabia, Musk traci. Marketingowa jazda bez trzymankiCzytaj też:

Sikorski reaguje na konflikt Muska z Trumpem. Uderzył ciętą ripostą