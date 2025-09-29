Seniorzy mogą dostać dodatkowe pieniądze. Jest jeden haczyk

W 2019 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości uruchomił program „Mama 4 Plus”. Jest to rodzaj wsparcia dla rodziców, którzy zdecydowali się na wychowywanie dzieci kosztem aktywności zawodowej.

Program „Mama 4 Plus”. Na czym polega?

Program jest skierowany głównie do kobiet, które wychowały co najmniej czworo dzieci, jednak mogą z niego skorzystać także mężczyźni. Taka możliwość istnieje np. w przypadku tych ojców, którzy po odejściu lub śmierci matki samodzielnie sprawowali opiekę nad dziećmi.

Program „Mama 4 Plus” przewiduje wypłatę świadczenia w wysokości 1878,91 zł brutto miesięcznie. Kwota ta jest równa wysokości najniższej emerytury i na takich samych zasadach podlega waloryzacji. Warto podkreślić, że świadczenia z programu nie przysługują automatycznie. Trzeba w tej sprawie złożyć wniosek do ZUS oraz przede wszystkim spełnić warunki.

Dodatkowe pieniądze mogą trafić na konta tych osób, które osiągnęły wiek emerytalny i mają czworo dzieci. Co więcej, potencjalny świadczeniobiorca musi wykazać, że nie ma wystarczających dochodów na utrzymanie.

Ze świadczenia w przeważającej większości korzystają osoby, które nie pracowały. Z tego powodu ci, którzy łączyli aktywność zawodową z wychowywaniem dzieci czuli się pominięci przez państwo.

Matczyna emerytura do zmian? Ojciec apeluje o zmiany w prawie

W związku z tym, jeden z ojców postanowił skierować petycję w tej sprawie do Karola Nawrockiego. Mężczyzna nie chciał podawać swoich danych do publicznej wiadomości.

„Piszę w imieniu swojej żony, matki czwórki naszych dzieci, która poświęciła najlepsze lata swojego życia na wychowanie rodziny. Zawsze była dla nich — w chorobie, w szkole, w codziennych troskach i radościach. Nie tylko wychowała czworo dzieci, ale równocześnie musiała pracować zawodowo, abyśmy mogli utrzymać dom” – czytamy w treści listu, którego adresatem jest prezydent.

Autor petycji ze smutkiem przyznał, że „trud jego żony nie jest odpowiednio doceniony”. „Program „Mama 4 Plus” odmawia jej wsparcia tylko dlatego, że nie zrezygnowała z pracy zawodowej. Takie rozwiązanie jest niesprawiedliwe i krzywdzące, bo odbiera uznanie kobietom, które nie tylko wychowywały dzieci, ale musiały dodatkowo zarabiać, by zapewnić im godne życie” – tłumaczy.

Według autora listu, „program »Mama 4 plus« powinien objąć wszystkie mamy i ojców, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci, bez względu na aktywność zawodową”.

„Mama 4 Plus” do zmiany?

Wcześniej do możliwości rozszerzenia świadczenia odniósł się MRPiPS. Wiceminister Sebastian Gajewski zapowiadał zmianę przepisów – jednak w nieco innym kontekście. Polityk tłumaczył, że obecne regulacje dyskryminują ojców.

– Konstrukcja przesłanek nabycia prawa do tego świadczenia stawia ich (mężczyzn) w gorszej pozycji. Jest to niezgodne z konstytucją. Na ten problem zwracał nam zresztą uwagę rzecznik praw obywatelskich – tłumaczył na łamach „Rzeczpospolitej”.

