Tak sądy manipulują w sprawach podatkowych. „Okradanie w majestacie prawa”

Prezes NSA skierował na uchwałę „wyjaśniającą” (co oznacza, że linia orzecznicza NSA w tej sprawie była rozbieżna – red.), która wyznaczona jest na 13.10.2025 r., następujące zagadnienie:

„Czy na podstawie art. 240 par. 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej w sprawie zakończonej ostateczną decyzją za przesłanką wznowienia postępowania na wniosek strony mogą być uznane nowe okoliczności lub dowody, które były znane stronie w trakcie prowadzonego postępowania, ale strona ich nie powołała?”

Budzi to zdumienie, bowiem przepis ten jest wyjątkowo, jak na przepisy prawa podatkowego, jasny: Art. 240. § 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli: 5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję;

Co oznacza, że jeśli organ wydał decyzję, a nie dołączył z różnych powodów danego dowodu do akt postępowania, a następnie został ten dowód ujawniony, to organ nie analizuje, czy podatnik wiedział o nim, ale wznawia postępowanie. Przedmiotem analizy jest to czy był w dacie wydania decyzji.

Trudno sobie wyobrazić, aby coś tu mogło budzić wątpliwości, aby mogło dojść do rozbieżności orzeczniczej, aby coś takiego wyinterpretować z treści tego przepisu, że dowód ma być nieznany podatnikowi, niezbędna jest antyobywatelska prawotwórcza jego wykładnia dokonana przez wiele składów NSA.