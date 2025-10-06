Tak sądy manipulują w sprawach podatkowych. „Okradanie w majestacie prawa”
Tak sądy manipulują w sprawach podatkowych. „Okradanie w majestacie prawa”

Zdj. poglądowe
Zdj. poglądowe Źródło: Shutterstock / PawelKacperek
Podejmowanie uchwały przez sąd najwyższej instancji to ważny element praworządnego państwa. Powinien wzmacniać poczucie bezpieczeństwa prawnego obywateli. Niestety w przypadku NSA zazwyczaj jest to działanie albo spóźnione o dekady, albo dotyczy zagadnień oczywistych, lub nieistotnych. Tak naprawdę często służy przykrywaniu porażających błędów tego sądu. Modelowym przykładem jest skierowanie przez Prezesa NSA na uchwałę „wyjaśniającą” tego, co jest nowym dowodem stanowiącym przesłankę do wznowienia postępowania podatkowego – sygn. II FPS 3/25.

Prezes NSA skierował na uchwałę „wyjaśniającą” (co oznacza, że linia orzecznicza NSA w tej sprawie była rozbieżna – red.), która wyznaczona jest na 13.10.2025 r., następujące zagadnienie:

„Czy na podstawie art. 240 par. 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej w sprawie zakończonej ostateczną decyzją za przesłanką wznowienia postępowania na wniosek strony mogą być uznane nowe okoliczności lub dowody, które były znane stronie w trakcie prowadzonego postępowania, ale strona ich nie powołała?”

Budzi to zdumienie, bowiem przepis ten jest wyjątkowo, jak na przepisy prawa podatkowego, jasny: Art. 240. § 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli: 5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję;

Co oznacza, że jeśli organ wydał decyzję, a nie dołączył z różnych powodów danego dowodu do akt postępowania, a następnie został ten dowód ujawniony, to organ nie analizuje, czy podatnik wiedział o nim, ale wznawia postępowanie. Przedmiotem analizy jest to czy był w dacie wydania decyzji.

Trudno sobie wyobrazić, aby coś tu mogło budzić wątpliwości, aby mogło dojść do rozbieżności orzeczniczej, aby coś takiego wyinterpretować z treści tego przepisu, że dowód ma być nieznany podatnikowi, niezbędna jest antyobywatelska prawotwórcza jego wykładnia dokonana przez wiele składów NSA.

