Trzy dekady z polskim rolnictwem

ING Bank Śląski towarzyszy rolnikom i firmom z sektora agro od czasów transformacji ustrojowej. Już na początku lat 90. bank dostrzegł potencjał w rozwijającym się rynku i rozpoczął finansowanie podmiotów związanych z produkcją żywności. – Od ponad 30 lat wspieramy branżę rolną. Producenci rolni to dla nas solidni i rzetelni kredytobiorcy – podkreśla Artur Markowski, Chief Expert-Business Banking w ING Banku Śląskim.

Dziś ING obsługuje szerokie spektrum klientów: od dużych gospodarstw wielkotowarowych, przez przedsiębiorstwa handlowe i przetwórcze, aż po rodzinne gospodarstwa produkujące surowce i przetwory na rynek krajowy i europejski.

Polska wieś na tle Europy

W ocenie ekspertów ING sektor agro w Polsce rozwija się dynamicznie i coraz częściej dorównuje, a nawet przewyższa standardy tzw. „starej” Unii Europejskiej. Polskie gospodarstwa wielkotowarowe są wzorem efektywności i jakości, a nasze surowce i produkty rolno-spożywcze cieszą się uznaniem w UE i poza nią.

– Polskie rolnictwo stoi dziś na wysokim poziomie, ale nadal ma przestrzeń do rozwoju – ocenia Artur Markowski. – Kluczowe kierunki to konsolidacja, integracja pionowa i pozioma oraz poszukiwanie wartości dodanej poprzez skracanie łańcucha dostaw i uniezależnianie się od pośredników.

Finansowanie szyte na miarę

Rolnictwo ma swoją specyfikę – od sezonowości, przez zmienność cen surowców, po długie cykle inwestycyjne. ING odpowiada na te wyzwania, proponując rozwiązania dopasowane do potrzeb branży. Bank finansuje zakup gruntów rolnych i udziałów w firmach nawet na 30 lat, inne inwestycje na 15 lat, a bieżące wydatki czy skup surowców – w ramach elastycznych kredytów obrotowych. Oferta uzupełniana jest o leasing maszyn i urządzeń oraz faktoring, który poprawia płynność firm przetwórczych i handlowych.

Indywidualne podejście i znajomość realiów rynku pozwalają bankowi budować długofalowe relacje z klientami. Rolnicy mogą liczyć nie tylko na finansowanie czy obsługę handlu, ale również uczestniczyć w spotkaniach branżowych, które bank organizuje lub wspiera. Stanowią one dobrą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Zrównoważony rozwój – inwestycja w przyszłość

ING promuje zrównoważoną produkcję żywności i nowoczesne rozwiązania w rolnictwie. W ramach Programu Grantowego bank przeznaczył milion złotych na projekty m.in. wspierające innowacyjne technologie i bioróżnorodność.

Nie tylko duży może więcej

– Choć coraz częściej mówi się o sile dużych gospodarstw wielkotowarowych, ING podkreśla, że także mniejsze podmioty mają ogromny potencjał. – Mniejsze gospodarstwa mogą zyskać przewagę, stawiając na warzywa, owoce, ich konfekcjonowanie oraz współpracę w ramach grup producenckich i spółdzielni, poprawę efektywności produkcji poprzez wspólne użytkowanie maszyn i urządzeń – podkreśla Artur Markowski.

Z kolei w większych przedsiębiorstwach kierunek rozwoju wyznacza dalsza konsolidacja, rozwój przetwórstwa oraz inwestycje w innowacyjne technologie, które zwiększają efektywność i pozwalają sprostać wyzwaniom globalnej konkurencji.

Partner na lata

Historia współpracy ING z polskim rolnictwem to dowód na to, że odpowiednio dobrane instrumenty finansowe mogą realnie wspierać rozwój całego sektora. Bank nie tylko dostarcza kapitał, lecz także inspiruje i promuje innowacyjne rozwiązania.

Dzięki połączeniu doświadczenia z wiedzą o rynku ING jest instytucją finansową i partnerem, który aktywnie uczestniczy w budowaniu nowoczesnego rolnictwa w Polsce.