Seniorzy toną w długach. „Rzadko przez luksusowe życie”

Wielu seniorów w Polsce mierzy się z problemami finansowymi, a coraz częściej przysparzają ich cyberprzestępcy. Jak pokazują dane BIG InfoMonitor i BIK, tylko w ciągu ostatniego roku 1109 osób w wieku powyżej 65 lat znalazło się na celowniku oszustów. Osoby starsze narażono na utratę łącznie ponad 15,7 mln zł w wyniku różnego rodzaju wyłudzeń – to średnio ponad 43 tys. zł dziennie.

– Oszuści nie tylko czyszczą konta seniorów za pomocą manipulacji i socjotechnik, ale coraz częściej zaciągają w ich imieniu gigantyczne zobowiązania kredytowe za pomocą danych ze skradzionych dowodów osobistych czy wyłudzonych danych uwierzytelniających. Dla osoby utrzymującej się z emerytury spłata nieswojego długu o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych staje się obciążeniem, z którym nie są w stanie sobie poradzić – komentuje Paweł Szarkowski, prezes BIG InfoMonitor.

Seniorzy mają niemal 12 mld zł zaległości

Wielomilionowe kwoty, które oszuści próbują wyłudzić od seniorów, mogą się nakładać na ich już istniejące zaległości wobec banków i dostawców usług. Na na koniec kwietnia br. łączna wartość zobowiązań zgromadzonych w bazach BIG InfoMonitor i BIK wyniosła niemal 11,8 mld zł i dotyczyła ponad 345,5 tys. osób. Zaległości kredytowe stanowią 7,43 mld zł, zaś zobowiązania pozakredytowe, czyli zaległe opłaty za media, czynsz, telefon czy alimenty to 4,36 mld zł. Średnie zadłużenie przypadające na jednego seniora wynosi obecnie 34 132 zł. Zwraca uwagę fakt, iż ponad 70 proc. zobowiązań pozakredytowych stanowią stosunkowo niewielkie kwoty, nieprzekraczające 5 tys. zł.

– Najstarsi Polacy rzadko wpadają w kłopoty przez luksusowe życie. Wyzwaniem są dla nich często nawet podstawowe koszty egzystencji: czynsz czy rachunki za media i telefon, gdzie średnia zaległość to 2 185 zł. Często w problemy finansowe wpędzają ich naciągacze sprzedający drogie garnki, pościel czy fikcyjne abonamenty – tłumaczy dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.

Liczba dłużników i dłużniczek wśród seniorów jest zbliżona (odpowiednio 179 tys. i 165 tys.), ale to panowie generują znacznie wyższe kwoty zaległości. Ich niespłacone w terminie zobowiązania kredytowe i pozakredytowe stanowią ponad 7,29 mld zł całkowitego długu seniorów.

Najwięcej do oddania mają seniorzy z woj. mazowieckiego (2,6 mld zł). Drugie miejsce zajmuje pod tym względem Śląsk (blisko 1,5 mld zł zaległości). Region ten jest zarazem liderem, jeśli chodzi o największą liczbę dłużników w wieku 65 plus (51 tys. osób). Niechlubne podium zamyka woj. dolnośląskie, gdzie seniorzy muszą zwrócić w sumie ponad 1 mld zł. Najmniej zaległości mają osoby zamieszkujące woj. podlaskie (202 mln zł).

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