Środki na szkolną wyprawkę powinny wzrosnąć? Polacy podzieleni

Przed nami przedostatni weekend wakacji. Wielu rodziców wykorzysta ten czas na przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego, a konkretnie na przygotowanie wyprawki dla swoich dzieci.

Wsparciem w tej kwestii jest uruchomiony w 2018 roku program „Dobry Start". Zakłada on wypłatę środków w wysokości 300 zł (stąd jego potoczna nazwa 300 plus) na zakup m.in. podręczników, zeszytów, czy wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkole.

W ciągu tych ośmiu lat 300 plus – w odróżnieniu np. od 500 plus – nie było waloryzowane. Tymczasem jak pokazuje najnowsze badanie Barometr Providenta, średni koszt wyprawki szkolnej wyniesie w tym roku 617,40 zł na jedno dziecko. To ponad dwa razy więcej niż wsparcie oferowane w ramach programu “Dobry Start”.

Polacy podzieleni ws. waloryzacji 300 plus

Czy w związku z tym powinna nastąpić podwyżka 300 plus? Takie pytanie postawiła Polakom pracownia SW Research w najnowszym sondażu dla „Wprost”. Okazuje się, że waloryzacji świadczenia chce 41,9 proc. ankietowanych. Niewiele mniej, bo 36,7 proc. respondentów się jednak temu sprzeciwia, a co piąty badany (21,4 proc.) nie ma w tej sprawie zdania.