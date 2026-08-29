1 września kierowców czeka zimny prysznic? Eksperci nie mają wątpliwości

– Już za kilka dni skończą się wakacje. Powrót do szkoły w tym roku będzie bolesny nie tylko dla uczniów, ale też dla kierowców. W związku z końcem obowiązywania pakietu CPN od września muszą się oni liczyć z solidnymi podwyżkami na stacjach – przewidują eksperci e-petrol.pl.

Druga odsłona pakietu (pierwsza obowiązywała od końca marca do końca czerwca br.) przewidująca obniżone stawki VAT na wybrane paliwa i mechanizm cen maksymalnych, obowiązujące do 31 sierpnia, czyli do najbliższego poniedziałku. Analitycy e-petrol nie mają wątpliwości, że od września paliwa na stacjach mocno zdrożeją. Jak wskazują, w hurtowych cennikach rafinerii widoczne są poziomy zbliżone do tych z połowy sierpnia, kiedy reaktywowany pakiet wchodził w życie.

– W ostatnich dniach sierpnia w hurtowych cennikach krajowych producentów paliw obserwowaliśmy wzrost notowań 95-oktanowej benzyny i spadek cen oleju napędowego. Dzisiejsza średnia cena benzyny bezołowiowej E10 w rafineriach jest najwyższa w tym roku i wynosi 5 845,20 zł/metr sześcienny. To o 212,20 zł więcej niż dwa tygodnie temu, kiedy kierowcy czekali już na powrót pakietu CPN na stacje. Metr sześcienny diesla jest aktualnie wyceniany na 6 469,60 zł, co oznacza obniżkę o 56,60 zł w porównaniu z ceną sprzed dwóch tygodni – wyliczają eksperci.

Ceny paliw we wrześniu. Eksperci prognozują podwyżki

Jak w mijającym tygodniu wyglądała sytuacja na stacjach? Popularna „95” podrożała o 16 groszy i jej średnia ogólnopolska cena wyniosła 6,57 zł/l. W przypadku diesla nastąpiła 15-groszowa podwyżka, w związku z czym litr oleju napędowego kosztuje 7,51 zł. Tanieje natomiast nieobjęty pakietem autogaz, którego średnia cena po spadku o 5 groszy wyniosła 2,91 zł/l.

Analitycy podkreślają, że mimo tych podwyżek, ceny z końca sierpnią będą dla kierowców miłym wspomnieniem. Eksperci prognozują, że na początku września ceny na stacjach wzrosną o 70-90 groszy. Przewidywane przedziały cenowe to:

7,38-7,51 zł/l dla benzyny E10,

8,19-8,33 zł/l dla oleju napędowego,

2,89-2,97 zł/l dla autogazu.

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