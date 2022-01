Ulga dla klasy średniej. Rozliczać się razem czy osobno?

Ulga dla klasy średniej skomplikowała nasze myślenie o podatku dochodowym. To zupełnie nowa konstrukcja, która powstała po to, by złagodzić konsekwencje zmian w systemie podatkowym. W ostatnich dniach grudnia pracownicy gorączkowo szukali informacji na temat tego, czy składać wniosek o nieuwzględnianiu ulgi czy jednak tego nie robić. O tym, z czego wynikały dylematy, piszemy w tym tekście.

Polski Ład: najważniejsze zmiany dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie

Nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. O ile rząd rozpisał zasadę stosowania ulgi w odniesieniu do jednego podatnika, to nie przesądził jednoznacznie, w jaki sposób mają stosować ulgę małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie.

Eksperci firmy konsultingowej E&Y pochylili się nad najczęściej pojawiającymi się wątpliwościami i opisali kluczowe zmiany wynikające z Polskiego Ładu, które mają znaczenie dla wspólnego rozliczania małżonków. Oto one:

Kwota dochodów rocznych, do której ma zastosowanie stawka 17 proc. została podwyższona do 120 tys. zł.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest dopuszczalne także za rok, w którym zawarto związek małżeński, pod warunkiem, że pozostawali w nim do końca roku – oznacza to, że nawet jeśli podatnicy wzięli ślub 31.12.2021 r. również będą mieli prawo do wspólnego rozliczenia. W przypadku rozwodu podatnicy nie mają prawa do wspólnego rozliczenia za miesiące pozostawania w związku małżeńskim. Ta zmiana będzie miała zastosowanie już do rozliczeń za 2022 rok.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe w roku śmierci jednego z małżonków.

Małżonkowie rozliczający się wspólnie będą mogli rozliczyć tzw. ulgę 4+, jednakże ta zmiana będzie miała zastosowanie dopiero w rozliczeniu rocznym składanym w 2023 roku.

Małżonkowie rozliczający się wspólnie mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej.

Wspólne rozliczanie z małżonkiem – kolejność obliczeń

Krok 1. Każdy z podatników oddzielnie pomniejsza swój przychód o koszty (koszty uzyskania przychodu, składki ZUS, ulgę dla klasy średniej – jeśli się należy) oraz o przysługujące mu inne odliczenia.

Krok 2. Małżonkowie sumują swoje dochody, które należy podzielić na dwa i otrzymaną wartość mnożą razy stawkę podatkową według skali oraz pomniejszają o kwotę zmniejszającą podatek (PIT-2).

Końcowy wynik to podatek naliczony, który po odjęciu sumy zaliczek przekazanych do Urzędu Skarbowego w trakcie roku pokaże nadpłatę lub niedopłatę podatku dochodowego.

Razem czy osobno? To zależy

Tyle teoria, a jak to wygląda w praktyce? E&Y przedstawił kilka scenariuszy w zależności od wysokości miesięcznego wynagrodzenia małżonków. Warto zapoznać się z nimi i odnieść je do swojej sytuacji życiowej.Cały tekst można znaleźć na stronie E&Y pod tytułem„Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie z małżonkiem”

Eksperci z EY są zdania, że nowe regulacje pozwalają na wybór optymalnej formy rozliczenia. Może okazać się, że samodzielne rozliczenie będzie korzystniejsze. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji finansowej i zawodowej danego małżeństwa.

