Rząd obiecał posłuchać przedsiębiorców. Dziś ogłosi konkretne propozycje zmian w Polskim Ładzie

W środę rząd ma zaprezentować projekt ustawy „naprawiającej” niektóre postanowienia podatkowej części Polskiego Ładu. To wynik konsultacji przeprowadzonych z przedsiębiorcami i organizacjami, które ich reprezentują. Dziennik Gazeta Prawna ustalił, że najważniejsza z czekających na zaproponowanie zmian dotyczy przywrócenia przedsiębiorcom możliwości wyboru sposobu opodatkowania. Wprawdzie termin na złożenie deklaracji upłynął 20 lutego, ale w świetle zmian, jakie wprowadza zapowiadana nowelizacja Polskiego Ładu, część przedsiębiorców chciałaby ponownie podjąć decyzję z uwzględnieniem tych propozycji.

Do 20 lutego przedsiębiorcy musieli podjąć decyzję, czy będą rozliczać się według skali podatkowej, liniowo czy ryczałtowo. Zaprezentowane kilka tygodni temu zmiany, które mają objąć Polski Ład, obniżają PIT z 17 do 12 proc.i dają pozostałym przedsiębiorcom możliwość odliczania składki zdrowotnej, więc dla niektórych prowadzących działalność mogłyby okazać się bardziej korzystne niż metoda, którą wybrali.

„DGP” informuje, że rząd ma ostatecznie zgodzić się na możliwość wyboru zasad rozliczania przez przedsiębiorców — zarówno po zakończeniu roku podatkowego, jak i w trakcie jego trwania.

Zmiany dotykające podatkową część Polskiego Ładu zaczną obowiązywać w lipcu.

Obniżenie podatku. Zmiany obejmą 96 proc. Polaków

– Tak daleko idące zmiany w trakcie roku podatkowego, to faktycznie coś, z czym się raczej nie spotykaliśmy. Zasada jest taka, że jeśli w czasie roku podatkowego, to albo neutralnie, albo na korzyść podatnika – powiedział w poniedziałek na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister finansów Artur Soboń, który nadzoruje „naprawianie” Polskiego Ładu.

Zmiany w pierwszym progu podatkowym będą bardzo mocno odczuwalne dla budżetu państwa. Jak powiedział Artur Soboń, w widełkach zarobków do 120 tys. złotych mieści się bowiem aż 96 proc. Polaków.

– Do kwoty 120 tys. złotych rocznie będzie się płaciło mniej. To dotyczy nawet 96 proc. Polaków. Całość tych przepisów będzie obowiązywała od 1 stycznia, ale w zaliczkach będziemy to widzieć już od 1 lipca, jeśli uda nam się to przeprocedować – wyjaśnił wiceminister. – Mówimy do uczestników rynku: Zostawiamy Wam więcej w kieszeni. To 15 miliardów złotych w tym roku. Chodzi o podzielenie się ryzykiem i częściowe zdjęcie go z podatników. To zwiększenie deficytu, ale w zamian mamy stabilny system podatkowy i impuls rozwojowy w realiach wojny. Złe czynniki są z zewnątrz, ale sama gospodarka jest zdrowa – dodał.

