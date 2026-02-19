Rozliczasz PIT? Małżeństwa mogą odzyskać nawet 1520 zł

Podczas corocznego rozliczenia podatkowego część podatników może skorzystać z dostępnych ulg i odliczeń. Jedną z najpopularniejszych jest ulga na internet. Obejmuje ona szeroką grupę osób, jednak jej rozliczenie podlega ściśle określonym zasadom.

Ulga podatkowa

Z odliczenia mogą skorzystać podatnicy, którzy ponoszą wydatki związane z dostępem do internetu. Maksymalny limit dla jednej osoby wynosi 760 zł rocznie. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków kwota ta podwaja się do 1520 zł w skali roku. Ponieważ ulgę można stosować przez dwa kolejne lata podatkowe, łączne korzyści mogą przekroczyć 3 tys. zł.

Warunkiem skorzystania z preferencji jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesione koszty. Rachunki muszą zawierać dane odbiorcy usługi, dane sprzedawcy, rodzaj usługi oraz kwotę do zapłaty. Ulga obejmuje wyłącznie wydatki na korzystanie z internetu – niezależnie od formy dostępu – nie dotyczy natomiast zakupu sprzętu ani kosztów instalacji.

Istotne jest również ograniczenie czasowe. Ulga przysługuje tylko przez dwa następujące po sobie lata podatkowe i nie można do niej wrócić po przerwie. Jeśli ktoś skorzystał z niej po raz pierwszy w rozliczeniu za 2024 rok, ostatnim rokiem odliczenia będzie 2025. W przypadku pierwszego odliczenia za 2025 rok, drugi i ostatni raz można ją zastosować w zeznaniu za 2026 rok. Osoby, które korzystały z ulgi wiele lat temu, nie mają możliwości ponownego rozpoczęcia dwuletniego okresu.

Wspólnota majątkowa

Odliczenia dokonuje się w formularzach PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, dołączając załącznik PIT/O. W małżeństwach objętych wspólnością majątkową możliwe jest skorzystanie z ulgi nawet wtedy, gdy rachunek został opłacony z konta jednego z małżonków.

Przykładowo, jeśli miesięczny koszt internetu wynosi 80 zł, roczny wydatek to 960 zł. Małżonkowie mogą podzielić odliczenie tak, by w pełni wykorzystać przysługujący limit – jeden odliczy 760 zł, a drugi pozostałe 200 zł.

Obok ulgi internetowej podatnicy mogą korzystać także z innych preferencji, m.in. ulgi rehabilitacyjnej. Przysługuje ona osobom z niepełnosprawnościami oraz tym, którzy utrzymują takie osoby. Wydatki związane z rehabilitacją i ułatwieniem wykonywania czynności życiowych mogą być odliczane w części limitowanej lub w faktycznie poniesionej wysokości, pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania.

