Najnowsze dane o gospodarce. Szybki szacunek PKB za trzeci kwartał

GUS podał szybki szacunek PKB za trzeci kwartał. Wskaźnik wzrósł o 5,1 proc. rok do roku. To dużo mniej niż w drugim kwartale b.r., gdy gospodarka rosła o 11,2 proc. rok do roku, ale w drugim kwartale odbicie było od dołka z początku pandemii. Bardziej szczegółowe dane na temat PKB w trzecim kwartale GUS przedstawi 30 listopada.

Na niedawnej konferencji analitycy NBP wyjaśniali, że inflacja jest ceną za przyśpieszony wzrost PKB. Jak zauważa Business Insider Polska, już widać, że cena ta jest wysoka.

PKB Polski urósł w trzecim kwartale o 5,1 proc. rok do rokuwg danych niewyrównanych sezonowo. W porównaniu z drugim kwartałem był wzrost o 2,1 proc. wg danych wyrównanych sezonowo, czyli uwzględniających różnicę dni roboczych – podał w piątek GUS. To tak zwany szybki szacunek PKB, ale z reguły różnice względem odczytu ostatecznego nie są duże.

Inflacja w październiku. Czas na niepopularne decyzje

Inflacja w październiku wyniosła aż 6,8 proc. Jest znacznie gorzej, niż przewidywał konsensus rynkowy. Rozpędzoną inflację, która wcale nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, można jednak zatrzymać, ale będzie to wymagało zdecydowanych działań. Samo podnoszenie stóp procentowych to za mało. Rzeczpospolita” zapytała ekonomistów o to, co rząd może zrobić w walce z drożyzną. Realizacja postulatów będzie dla rządu trudna, bo oznacza rezygnację z transferów społecznych, które od kilku lat służą mu do zdobywania popularności. Koniec też z rozdawnictwem – żadnych kolejnych „czternastek” czy bonów turystycznych. W przyszłym roku rząd planuje tylko jedną dodatkową emeryturę, a czternastka, której wypłata zaczęła się kilka dni temu, ma być świadczeniem jednorazowym.

Zaniechanie transferów społecznych i obniżanie podatków stoi w sprzeczności z postanowieniami Polskiego Ładu. Sławomir Dudek, główny ekonomista Fundacji FOR, powiedział wprost: najlepszym rozwiązaniem byłaby rezygnacja z Polskiego Ładu, a przynajmniej odłożenie go na dłuższy czas. To jednak bardzo mało prawdopodobne, bo Zjednoczonej Prawicy zależy na jak najszybszym wprowadzeniu najważniejszych postanowień – i to do tego stopnia, że ustawy podatkowe zostały przejęte bardzo szybko i to pomimo tego, że eksperci i opozycja zwracają uwagę na liczne błędy w nich zawarte.

