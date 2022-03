Kłopotliwe logo. Firma usuwa literę „Z”, by nie wzbudzać wojennych skojarzeń

Litera „Z” wpisana w okrąg lub kwadrat jest na cenzurowanym, a to dlatego, że stała się symbolem wykorzystywanym do wyrażania poparcia dla wojny. Dumni z osiągnięć swojej armii Rosjanie umieszczają ją na samochodach czy zdjęciach profilowych na mediach społecznościowych, a na wiecach wsparcia dla prezydenta ludzie kładą się na ziemi i tworzą ogromne „Z” z kilkudziesięciu ciał. Dlaczego właśnie ta litera? Od początku wojny Rosjanie oznaczali nią pojazdy wojskowe, ciężarówki, wozy bojowe i czołgi, prawdopodobnie po to, by rosyjscy żołnierze rozpoznawali swoje „bratnie” siły.

Aby uniknąć tego rodzaju skojarzeń, szwajcarski ubezpieczyciel Zurich Insurance, zadecydował o usunięciu „Z” z grafik w swoich mediach społecznościowych. „Tymczasowo usuwamy użycie litery „Z” z kanałów społecznościowych, gdzie pojawia się ona bez kontekstu i może zostać błędnie zinterpretowana” – wyjaśniła firma w oświadczeniu.

Ubezpieczyciel zapewnił również, że uważnie monitoruje sytuację i „podejmie dalsze działania, gdy będzie to konieczne”.

Szwajcaria zamraża majątki oligarchów

Zurich Insurance nie ograniczył swojego poparcia dla idei wolnej Ukrainy na usunięciu litery „Z” z grafik. Firma wygasza swoją działalność w Rosji, podobnie zresztą jak pozostali wielcy ubezpieczyciele z tego kraju. Wczoraj pisaliśmy o tym, że w Szwajcarii trwa zamrażanie aktywów rosyjskich oligarchów. Do tej pory proces ten objął majątek wart 5,75 mld franków, co stanowi równowartość blisko 6,2 mld dol. Choć kwota robi wrażenie, jest to dopiero początek: szacuje się, że łączny majątek Rosjan w tym kraju może być wart 213 mld dol.

Kilka dni temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski zaapelował do władz Szwajcarii, by przyśpieszyła proces zamrażania aktywów rosyjskich. „W waszych bankach znajdują się pieniądze tych, którzy wywołali tę wojnę. Pomóżcie z nimi walczyć. Byłoby dobrze, by pozbawić ich tych przywilejów” – oświadczył.

Rozumiejąc powagę sytuacji, szwajcarskie banki starają działać szybko. Credit Suisse, jeden z największych szwajcarskich banków, chciałby oddelegować grupę pracowników na dyżury weekendowe i nocne, w trakcie których zajmowaliby się właśnie weryfikowaniem danych o majątkach oligarchów i fizycznym blokowaniem ich oszczędności. Taka postawa szwajcarskich bankowców nie ma precedensu – do tej pory instytucje finansowe w tym kraju dbały o dyskrecję swoich klientów i nie zgadzały się na jakiekolwiek utrudnianie im korzystania z zawartości bankowych skrytek. Takie podejście sprawiło, że oligarchowie od lat byli lojalnymi klientami helweckich banków i jeszcze kilka tygodni temu nie mieli podstaw, by przypuszczać, że zachowująca od dekad neutralność Szwajcaria przyłączy się do sankcji.

