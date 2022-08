Rekordowe inwestycje zagraniczne. Gdyby nie „Lex TVN”, mogłoby być nawet lepiej

Zagraniczne firmy w 2021 r. zainwestowały w Polsce ponad 3,5 mld euro. To o 800 mln euro więcej niż rok wcześniej i o 700 mln więcej niż w rekordowym dotąd 2019 r. – informuje „Rzeczpospolita”, a Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, powiedział, że to „złoty rok” dla kierowanej przez niego organizacji.

– Widać, że ciężka praca się opłaca, a 3,5 mld euro bezpośrednich inwestycji zagranicznych to sukces całego zespołu oraz naszych partnerów. Za tymi liczbami kryją się nie tylko pieniądze, ale też nowe miejsca pracy. Będzie ich blisko 18 tys. – skomentował.

Inwestycje zagraniczne głównie z Korei Płd. Nasz zachodni sąsiad bezpośrednio inwestuje niewiele

Najwięcej zagranicznych inwestycji pochodzi z Kolei Południowej – miały wartość 1,9 mld euro. Inwestorzy z USA zaplanowali nad Wisłą inwestycje na łączną kwotę 363,91 mln euro, a Niemcy przynieśli projekty warte 155 mln euro. W sumie PAIH przyciągnęła w 2021 r. 96 inwestycji zagranicznych.

Polska okazała się atrakcyjnym miejscem dla rozwijania działalności inwestycyjnej w sektorach nowoczesnych usług dla biznesu,, badań i rozwoju, elektromobilności, motoryzacyjnym, medycznym, elektronicznym, materiałów budowlanych i chemicznym.

Biznes nie lubi niepewności

Czy można mieć do powyższych liczb jakieś zastrzeżenia? Janusz Piechociński, były wicepremier i minister gospodarki, szef Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja i aktywny twitterowy komentator życia gospodarczego, zwrócił uwagę, że większość tych inwestycji to nie są nowe inwestycje, tylko reinwestycje, niemniej dobrze, że zagraniczny kapitał jest zainteresowany Polską. Piechociński zwrócił też uwagę, że zagraniczni inwestorzy nie lubią niepewności, a trudne do przewidzenia ruchy polityczne mogą ich zniechęcić do wykładania pieniędzy. Niepokój potencjalnych inwestorów budzi nasz spór z Komisją Europejską i nurtujące pytanie, czy Polska wyjdzie z Unii Europejskiej. To nie wszystko.

– Koreańczycy i Singapurczycy, którzy chcą u nas zainwestować zastrzegają, że wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygać w oparciu o prawo brytyjskie. Działania wobec TVN i kapitału amerykańskiego zostały zauważone w mniejszych krajach, z których inwestorzy tym bardziej obawiają się tego co może ich spotkać w Polsce – dodaje.

