Europejskie szanse dla polskich województw: PARP wspiera firmy i docenia innowacje

Na czym polega program "Inteligentny Rozwój"?

Program operacyjny "Inteligentny Rozwój", to program, który w perspektywie wcześniejszej wspierał firmy w rozwoju innowacji, rozwoju innowacyjnych produktów i usług. Kontynuacją tego programu są "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki" w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To prawie 5,5 miliarda euro na wsparcie dla przedsiębiorców, w tym 2.4 miliarda euro na wsparcie właśnie szeroko rozumianej innowacyjności. Do tego mamy program Polska Wschodnia – ponad 1,4 miliarda euro na rozwój automatyzacji, robotyzacji, wejście na rynki zagraniczne, szlaki turystyczne, rozwój infrastruktury i logistyki – to wszystko wyłącznie w sześciu województwach, w tym także w województwie podkarpackim.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby takie dofinansowanie otrzymać?

Trzeba chcieć – to pierwszy warunek. Następnie trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie i mieć wspaniały pomysł. Województwo podkarpackie, cała Polska Wschodnia i cała Polska – to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli bardzo dużo aktywnych firm, które są tzw. wylęgarnią dobrych pomysłów, a jeszcze nie wiedzą, że wdrażają innowacje. Należy więc zgłosić się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, starać się wypełnić wniosek i aplikować. Tych środków jest naprawdę bardzo dużo. To ponad 5.5 miliarda euro do rozdysponowania dla polskich firm, w tym wydzielony fundusz dla Polski Wschodniej. To narzędzia, które służą rozwojowi polskiej przedsiębiorczości – tej mikro, małej i średniej, czyli od 1 osoby do 250 pracowników. Każda firma i każda branża ma możliwość uzyskania dofinansowania.

Wspomniał pan na scenie, że podkarpacie jest szczególnym regionem, który chętnie chłonie fundusze od państwa. Dlaczego pana zdaniem tak się dzieje? Dlaczego właśnie tutaj?

Myślę, że wynika to z uwarunkowań, tzw. Polska Wschodnia to region, w którym musieliśmy się bardziej starać, być bardziej aktywni i ambitni w porównaniu do innych regionów, którym mogło być zdecydowanie łatwiej ze względu na logistykę, czy infrastrukturę. Żeby się rozwijać, regiony Polski Wschodniej musiały być bardziej prężne, bardziej aktywne. To jest w naszej krwi, w naszym rozwoju i przekłada się na przedsiębiorczość.

Województwo podkarpackie w poprzedniej perspektywie finansowej to ponad 1500 umów na 2,5 miliarda złotych. To gigantyczna suma, która spowodowała ogromny rozwój województwa: firm, ludzi i instytucji, które tutaj działają. Wsparcie rządowe dla Polski Wschodniej jest bardzo duże, co widać m.in. właśnie we wspomnianym wcześniej programie – ponad 1,4 miliarda euro dedykowane wyłącznie dla ściany wschodniej.