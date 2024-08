Tyle zarabiają lekarze w Polsce. Nawet 35 tys. zł miesięcznie!

W Polsce, aby zatrzymać lekarzy w placówkach medycznych, konieczne jest oferowanie im atrakcyjnych wynagrodzeń. Wykształceni specjaliści mają bowiem możliwość wyjazdu za granicę, gdzie wynagrodzenia mogą być znacznie wyższe, co stawia polskie szpitale i kliniki w bezpośredniej konkurencji z zagranicznymi placówkami.

Minimalne wynagrodzenie lekarzy

W Polsce istnieje ustawowe minimum wynagrodzenia dla lekarzy, które jednak zazwyczaj jest znacząco przekraczane przez pracodawców. Od lipca 2024 roku płaca minimalna dla lekarzy wynosi:

10,4 tys. zł brutto dla lekarzy ze specjalizacją,

8,5 tys. zł dla lekarzy bez specjalizacji,

6,8 tys. zł dla stażystów.

W praktyce jednak, lekarze mogą liczyć na wyższe stawki, co potwierdzają oferty pracy w sektorze prywatnym. Przykładowo, lekarze specjaliści w prywatnych klinikach mogą zarabiać od 150 do 400 zł za godzinę, co przy pełnym etacie daje nawet 35 tys. zł miesięcznie.

Oferty pracy i realne zarobki

Z raportu "Rynek Pracy Lekarzy i Specjalistów w branży medycznej w drugim kwartale 2024" wynika, że stawki miesięczne mogą sięgać nawet 64 tys. zł. Najczęściej poszukiwani są specjaliści, tacy jak psychiatrzy i dermatolodzy, co wskazuje na duże zapotrzebowanie na ich usługi.

Finanse szpitali

Analiza finansów trzech największych szpitali w Polsce pokazuje, że wynagrodzenia stanowią około połowy wszystkich kosztów tych placówek. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku średnie wynagrodzenie wynosiło 12,6 tys. zł brutto miesięcznie, natomiast koszty związane z kontraktami dla lekarzy wyniosły aż 513 mln zł w ubiegłym roku.

Zapotrzebowanie na lekarzy

Liczba lekarzy w Polsce wynosiła pod koniec 2023 roku około 197 tys., co daje 3,6 lekarza na 100 tys. mieszkańców, nieco poniżej średniej europejskiej. Starzenie się społeczeństwa zwiększa popyt na usługi medyczne, podczas gdy liczba lekarzy pozostaje niewystarczająca.

Wzrost wynagrodzeń i biurokratyzacja zawodu to główne wyzwania, przed którymi stoi polska służba zdrowia, jeśli chce skutecznie konkurować o specjalistów i poprawić jakość opieki nad pacjentami.

