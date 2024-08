„Nie mamy z tym nic wspólnego!”. Ministerstwo apeluje do przedsiębiorców

„W ostatnim czasie przedsiębiorcy otrzymują maile z informacją o konieczności weryfikacji danych w serwisie Biznes.gov.pl. W wiadomości znajduje się link prowadzący do strony podszywającej się pod Profil Zaufany. Ofiary proszone są o podanie danych karty płatniczej (jej numeru, daty ważności i znajdującego się na jej odwrocie kodu CVV/CVC), loginu i hasła do bankowości internetowej lub innych informacji. Jeśli przedsiębiorca wprowadzi swoje dane na fałszywej stronie, oszuści uzyskają dostęp do jego pieniędzy i danych osobowych" – napisano na stronie MRiT.

Nie wolno nikomu podawać kodu CVV/CVC

W komunikacie przypomniano, że strona Biznes.gov.pl nigdy nie prosi o podanie danych karty płatniczej, loginu i hasła do bankowości internetowej lub innych informacji.

„Zanim wpiszesz swoje dane podczas logowania do bankowości elektronicznej (numer karty płatniczej, jej datę ważności i numer CVV/CVC, login i hasło do bankowości internetowej lub dane osobowe) sprawdź dokładnie adres strony, na której się znajdujesz. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli zostałeś na nią przekierowany z linku przesłanego w wiadomości. Uważnie czytaj komunikaty autoryzacyjne i nie potwierdzaj transakcji, które nie były przez Ciebie zlecone” – zaapelowało ministerstwo.

Co to są kody CVV/CVC?

Przypominamy: kodu CVV/CVC nie należy podawać osobom trzecim, bo przynależy on do karty i identyfikuje jej właściciela. Służy on wyłącznie do płatności w internecie w wiarygodnych, bezpiecznych sklepach. Za jego pomocą sklep identyfikuje nas z kartą i posiadanymi na niej środkami.

W ramach ciekawostki można dodać, że istnieją rodzaje kodów CVV/CVC, które określają m.in. to, czy kartą można płacić w internecie, czy nie.

CVV1/CVC1 – jeśli karta ma oznaczenie CVV/CVC z 1, nie można nią płacić zdalnie. Służy jedynie do płacenia na miejscu, w terminalu.

CVV2/CVC2 – kartą z takim oznaczeniem można płacić zdalnie. Zawiera bowiem dane właściciela, a te są niezbędne do przeprowadzenia transakcji internetowych.

Kody CVV2/CVC2 mogą mieć różne formy w zależności od organizacji płatniczej. Dla VISA jest to CVV2, dla MasterCard CVC2, dla American Express CID. Maestro nie ma własnego oznaczenia.

