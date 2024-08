Znana firma wraca do plastiku. Papierowy zamiennik nie sprawdził się

Capri Sun, znany producent napojów zapowiada powrót do plastikowych słomek. Powodem jest niezadowolenie klientów, którzy skarżą się na papierowe słomki, wskazując, że szybko stają się miękkie i nie da się przez nie pić, a niekiedy nie potrafią nawet przebić się przez otwór do picia.

Przypomnijmy, że plastikowe słomki – podobnie jak wiele innych plastikowych jednorazówek (sztućce, talerze, kubki, czy mieszadełka do napojów) – są zakazane na mocy tzw. dyrektywy plastikowej (zaczęła obowiązywać w Polsce wiosną zeszłego roku). Jej wprowadzenie było podyktowane potrzebą ochrony środowiska i zmniejszeniem ilości zalegającego plastiku.

Władze Capri Sun o wycofaniu papierowych słomek

Dyrektor generalny Capri Sun Roland Weening ogłosił wycofanie papierowych słomek ze szwajcarskiego rynku. – Papierowa słomka ma dobre intencje, ale w naszym przypadku nie ma to żadnego sensu – powiedział cytowany przez serwis dlahandlu.pl Weeing, podkreślając, że dane dotyczące sprzedaży nie kształtowały się zgodnie z oczekiwaniami.

Przedstawiciel Capri Sun podkreśla, że saszetka na napoje o pojemności 200 ml zostanie w przyszłości zamieniona na materiał (PP) nadający się do recyklingu. Oznaczałoby to, że słomkę papierową trzeba by utylizować oddzielnie. Jeżeli jednak słomka jest wykonana z tego samego materiału, torebkę do picia i plastikową słomkę można wyrzucić razem.

Wycofanie papierowych słomek ze szwajcarskiego rynku nie będzie problemem, gdyż kraj ten nie jest częścią Unii Europejskiej, stąd nie podlega zakazowi używania takich słomek. Odejście od nich w innych krajach Wspólnoty – ze względu na obowiązujące przepisy – nie będzie łatwe.

