BCC For the Future: inspirujące wydarzenie dla liderów polskiego biznesu

Na wydarzenie złożyła się konferencja, podczas której kluczowi graczy z różnych sektorów, podzielili się swoją wiedzą i przemyśleniami na temat wyzwań biznesu oraz przyszłości gospodarki oraz gala wręczenia nagrody Wizjonera Polskiej Gospodarki imienia Marka Goliszewskiego, założyciela i wieloletniego prezesa BCC.

Głównym celem tegorocznej edycji było podkreślenie roli innowacji, zrównoważonego rozwoju oraz strategii przetrwania w dobie złożoności i zmienności otoczeniagospodarczego. W ramach licznych paneli dyskusyjnych poruszano zagadnienia związane z cyfryzacją, zieloną transformacją oraz budowaniem odporności na kryzysy gospodarcze. Podczas dwóch dni odbyło się ponad 20 sesji tematycznych z udziałem 40 prelegentów: liderów biznesu, przedstawicieli administracji państwowej, świata nauki i doradztwa. Dyskusje i prezentacje były poświęconem.in. nowoczesnym technologiom, zarządzaniu zmianą, zrównoważonemu rozwojowi, a także wykorzystaniu środków unijnych.

Gościem specjalnym wydarzenia był prezes Rady Ministrów w latach 2001–2004 Leszek Miller, który podczas panelu otwarcia podkreślił znaczenie wejścia Polski do Unii Europejskiej, którego dwudziestolecie obchodzimy w tym roku.

– Jesteśmy dzisiaj na konferencji BCC, więc siłą rzeczy sprawy gospodarcze będą się wysuwać na pierwszą linię. Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska zrobiła ogromny postęp – PKB na mieszkańca wzrosło z 40% do 80% średniej unijnej, zbliżając nas do unijnej średniej. Od 1 maja 2004 roku Polska otrzymała netto około 174 miliardy euro. Jednak prawdziwa korzyść pochodzi ze wspólnego rynku i swobody przepływu ludzi, kapitału, usług i towarów, które generują znacznie większe środki niż unijne fundusze. Widać to na ulicach naszych miast, w inwestycjach i szkołach. Dla młodych ludzi Unia Europejska to ogromna szansa – mają dostęp do całego obszaru, od Bugu po Portugalię, bez granic, z pełną swobodą wyboru miejsca zamieszkania, pracy czy studiów. To jest ich szansa, której nie miało żadne wcześniejsze pokolenie Polaków – podkreślił premier Leszek Miller.

Innowacje i przywództwo w centrum uwagi

Tegoroczna edycja Kongresu BCC For the Future koncentrowała się na tym, jak zarządzać firmą w niestabilnym środowisku, określanym akronimami VUCA (zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność) i BANI (kruchość, lęk, nieliniowość, niezrozumiałość). Liderzy muszą być gotowi do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe i adaptacji do nowych realiów. W tym kontekście, prezes Business Centre Club, dr Jacek Goliszewski, zaznaczył:

– Konferencja BCC For the Future: Liderzy Jutra była doskonałą okazją do zgłębienia poznania najnowszych trendów w zarządzaniu, przywództwie i technologii, a także do nawiązania wartościowych relacji biznesowych. Zgromadziliśmy wyjątkowe grono liderów, przedsiębiorców i ekspertów, którzy wspólnie wypracowali innowacyjne rozwiązania dla przyszłości polskiej gospodarki. To wydarzenie pokazało, że polski biznes jest gotowy na wyzwania jutra, a współpraca i innowacje będą kluczowymi elementami sukcesu.

Podczas licznych paneli i warsztatów omawiano, jak wprowadzać innowacyjne modele zarządzania w przedsiębiorstwach oraz jak skutecznie łączyć nowoczesne technologie z rozwojem kompetencji zespołów. Prelegenci podkreślali, że kluczem do sukcesu jest umiejętność przewidywania nadchodzących zmian oraz wypracowywanie rozwiązań wspierających rozwój firmy.

– Nowoczesne przywództwo będzie opierać się właśnie na autentyczności, empatii, ciągłej trosce o pracownika i samopoczucie zespołu oraz naszej uważności jako liderów. Mocno tradycyjne podejście do zarządzania zespołami okazuje się już nieefektywne, blokując rozwój, kreatywność i pełne możliwości organizacji, zwłaszcza w kontekście innowacji, digitalizacji, sztucznej inteligencji oraz nowych pokoleń pracowników. Liderzy, którzy będą potrafili zrozumieć sposób myślenia pracowników i wpływ tego na ich zachowania, będą odnosić sukcesy – wskazała Ewa Królikowska, prezes Teva Pharmaceuticals Polska.

Wyzwania cyfrowej transformacji i budowanie przyszłości

Dużo uwagi poświęcono także zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową oraz wprowadzaniem nowoczesnych technologii do firm. Magdalena Kotlarczyk, Country Director Google Polska, zauważyła, że:

– Rewolucja AI sprawi, że będzie nam się wydawało, iż zmienia się wszystko, wszędzie i naraz. Aby sprostać tym wyzwaniom, musimy przygotować naszych pracowników na tę zmianę, aby stali się jej pionierami, a nie hamulcowymi. Kluczowa będzie inwestycja w AI-skilling i otwarte podejście do rozwoju technologii.

Tegoroczna edycja była wyjątkowa również ze względu na udział ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem cyfrowym, w tym Dariusza Mazurkiewicza, prezesa zarządu Polskiego Standardu Płatności – operatora BLIKA. Wskazał on, że bezpieczeństwo cyfrowe to obecnie fundament funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, szczególnie w sektorze finansowym, gdzie zagrożenia cybernetyczne takie jak phishing czy ransomware stanowią realne ryzyko.

– Firmy, które inwestują w zaawansowane technologie zabezpieczeń, zyskują przewagę konkurencyjną, budując zaufanie klientów oraz partnerów biznesowych – podsumował Mazurkiewicz.

Inwestycje infrastrukturalne – szansa czy wyzwanie

Podczas Kongresu BCC for the Future szczególną uwagę poświęcono inwestycjom infrastrukturalnym realizowanym z funduszy Unii Europejskiej oraz Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) te projekty mogą stanowić zarówno szansę na rozwój, jak i ryzyko, związane głównie z finansami oraz wymogami technicznymi. Zaprezentowano portfel inwestycji finansowanych z funduszy unijnych, w tym z KPO, z podziałem na rodzaje i wielkości projektów. Przedstawiono także kategorie usług, które będą przedmiotem przyszłych postępowań zakupowych. Podkreślono doświadczenia z budowy infrastruktury na Euro 2012, zwracając uwagę na przyczyny bankructw wielu podwykonawców, oraz podniesiono kwestię bezpiecznego ubiegania się o zlecenia.

Marcin Danił, członek zarządu PPL S.A., w swoim wystąpieniu zaznaczył, jak istotną rolę odgrywa budowanie konsorcjów w kontekście dużych projektów infrastrukturalnych. Tego rodzaju współpraca pozwala MŚP na efektywniejsze uczestnictwo w większych przedsięwzięciach oraz radzenie sobie z wyzwaniami finansowymi i technicznymi.

– Budowanie konsorcjów staje się kluczowym elementem, umożliwiając MŚP dostęp do większych projektów oraz wzmacniając stabilność realizacji poprzez wymianę know-how i zasobów. Innowacyjne podejście i otwarta współpraca w konsorcjach pozwalają efektywnie reagować na wyzwania projektowe, przyczyniając się do sukcesu zarówno pojedynczych firm, jak i całego przedsięwzięcia. „Razem możemy więcej” – w obszarze infrastruktury to podejście pozwala MŚP na budowanie trwałych fundamentów dla przyszłości – podkreślił Danił.

Wzmacnianie konkurencyjności polskiej gospodarki

Kongres był także okazją do zaprezentowania wyników konkursu im. Marka Goliszewskiego – Wizjoner Polskiej Gospodarki, którego celem jest wyróżnienie przedsiębiorców, managerów i firm wdrażających innowacyjne technologie i prekursorskie rozwiązania.

Nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach: prekursorskie techniki i technologie przemysłowe, innowacyjne produkty, innowacyjne usługi i nowatorskie rozwiązania wspierające zarządzanie.

Nagrodzeni członkowie BCC to: Prekursorskie techniki i technologie przemysłowe: Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupa Progres Sp. z o.o. Innowacyjne produkty: Dawid Piorun, prezes zarządu ARINEA Sp. z o.o. Innowacyjne usługi: Krzysztof Łęcki, prezes zarządu TAURUS OCHRONA GROUP Sp. z o.o. Nowatorskie rozwiązania i projekty w sferze zarządzania: Michał Dargacz, dyrektor ds. Airport City Gdańsk w Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Innowacyjny Startup: Katarzyna Pokwicka-Croucher, założycielka i CEO ECOPOLPLAST Sp. z o.o.

Natomiast spoza grona członków BCC nagrodzeni zostali za: Innowacyjny Produkt: prof. Piotr Henryk Skarżyński, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Innowacyjne usługi: Renata Wozba, prezes zarządu T2S Group Sp. z o.o. Nowatorskie rozwiązania i projekty w sferze zarządzania: Przemysław Kciuk, prokurent P.H.U. Techpol-System Sp. z o.o.

– Wyniki konkursu to dowód na to, że innowacyjność i odwaga w biznesie przynoszą wymierne efekty. Wyróżnieni managerowie, przedsiębiorcy i firmy to liderzy, którzy nie tylko wprowadzają nowatorskie rozwiązania, ale również kształtują przyszłość polskiej gospodarki. Dzięki ich wizji i zaangażowaniu pokazują, jak ważne jest wyprzedzanie zmian oraz tworzenie nowych możliwości w dynamicznym świecie biznesu. Serdecznie im gratuluję – powiedział podczas uroczystej gali dr Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

Statuetki, zaprojektowane przez artystę i architekta Oskara Ziętę, powstały przy użyciu innowacyjnej technologii FiDU, co dodatkowo podkreślało rolę technologii i innowacji w budowaniu nowoczesnych przedsiębiorstw.

Kongres BCC For the Future nie jest tylko kolejną konferencją biznesową – to platforma do wymiany wiedzy, inspiracji i nawiązywania wartościowych relacji. Dzięki tak kompleksowemu podejściu, Kongres stał się jednym z najważniejszych wydarzeń biznesowych w Polsce, oferując uczestnikom nie tylko unikalną wiedzę, ale także konkretne rozwiązania, które mogą wdrożyć w swoich organizacjach.

Wydarzenie było częściowo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, co dodatkowo podkreśla jego znaczenie dla całej polskiej gospodarki.