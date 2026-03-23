Jeden z najbogatszych Polaków ma problemy. Zamknięto pierwsze lokale

O problemach North Food pisze „Gazeta Wyborcza”. Pod koniec stycznia br. spółka złożyła do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosek o ogłoszenie upadłości.

Spółka zarządza przede wszystkim siecią restauracji North Fish, które specjalizują się w serwowaniu dań rybnych, na bazie owoców morza i wegetariańskich. Pierwszy lokal powstał w 2002 roku w kieleckiej Galerii Echo, którą budowało założona przez Michała Sołowowa firma deweloperska Echo Investment (sprzedana potem przez niego za ponad miliard złotych). Obecnie spółka posiada ok. 40 restauracji w całej Polsce, ale pierwsze z nich są zamykane.

Kłopoty spółki Michała Sołowowa. Znikają restauracje

Nie działa już m.in. restauracja North Fish w Galerii Posnania w Poznaniu. Zamknięcie lokalu potwierdziła “Wyborczej” Galeria Copernicus w Toruniu. Od 9 stycznia, a zatem przed złożeniem wniosku o upadłość, nie działa North Fish w Galerii Warmińskiej. Ze strony internetowej firmy wynika, że nie prowadzi już działalności także w Lublinie. Z kolei w Warszawie liczba lokali miała w ostatnim czasie zmniejszyć się z sześciu do czterech. – Problemy North Fishu nie są tajemnicą. Wiedzą o nich też galerie handlowe – pisze „Wyborcza”.

North Food nie odpowiedział gazecie na pytania o powody zamykania lokali i sytuację pracowników. Dziennik zwraca uwagę na sprawozdanie z działalności za 2024 roku, w którym zarząd North Foodu przyznaje, że wyniki finansowe "są gorsze niż w roku poprzednim i na niezadowalającym poziomie". Strata netto wyniosła wtedy 4,35 mln zł. Firma zatrudniała wówczas 197 pracowników.

– Rynek gastronomiczny zwłaszcza ten zlokalizowany na food court w galeriach handlowych w 2024 roku borykał się z mniejszą ilością konsumentów odwiedzających galerie handlowe, co w efekcie przełożyło się na spadek liczby transakcji – wskazywał North Food.

Spółka zwracała uwagę, że konsument obecnie rzadziej odwiedza galerie handlowe niż w latach przed pandemią. To właśnie pandemia mocno wpłynęła na sytuację North Foodu. W 2020 roku zanotował stratę netto w wysokości 15,8 mln zł, dwa lata później było to 16,7 mln zł.

Właścicielem North Foodu jest formalnie należący do Michała Sołowowa wiedeński MS Galleon GmbH. Pochodzący z Kielc biznesmen to najbogatszy Polak w najnowszym rankingu „Forbesa". Jego majątek szacowany jest na 27,65 mld zł.

