Pilny komunikat znanego banku. Takie utrudnienia czekają klientów

mBank wydał komunikat, w którym informuje o planowanej na 28 marca przerwie rozwojowej. Na szczęście, nie dotyczy ona głównych usług banku, zatem nikomu nie utrudni zakupów podczas weekendu. Utrudnienia dotyczyć będą tych, którzy korzystają z usługi eMakler.

Prace rozwojowe w mBanku w sobotę

– Ze względu na zaplanowane prace rozwojowe, w sobotę 28 marca nie zalogujesz się do serwisu transakcyjnego eMakler, mInwestor, oraz aplikacji mBank Giełda – informuje mBank w komunikacie.

Przerwa będzie trwała w godzinach 7.00-18.00, co oznacza, że prace rozwojowe zaplanowano w sobotę w ciągu dnia, a nie jak to ma zazwyczaj miejsce, w środku nocy.

Jak przypomina serwis telepolis.pl, mBank oferuje darmowe usługi maklerskie dla klientów indywidualnych (usługa eMakler) oraz dla firm. Dla klientów indywidualnych dostępne są rachunki maklerskie, umożliwiające kupno i sprzedaż różnych instrumentów finansowych (akcje, obligacje, fundusze) na giełdach zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W związku z pracami serwisowymi w sobotę utrudnienia czekają również klientów ValoBanku. Bank poinformował, że 28 marca w godzinach 00:00-7.00 klienci nie będą mogli:

zalogować się do bankowości mobilnej ani internetowej,

zlecać przelewów.

Klienci będą natomiast mieli możliwość:

płacić kartą, telefonem, zegarkiem lub opaską w sklepach stacjonarnych,

płacić BLIKIEM w sklepach stacjonarnych i internetowych,

wpłacać i wypłacać BLIKIEM gotówkę z bankomatów,

płacić kartą w internecie z potwierdzeniem ePIN-em,

wpłacać i wypłacać gotówkę kartą z bankomatu.

– Pamiętaj, że w przypadku wszelkich problemów nasza infolinia czynna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu i służy pomocą – podkreśla VeloBank w komunikacie.

Z podobnymi pracami serwisowymi klienci VeloBanku mieli do czynienia w niedzielę 22 marca.

