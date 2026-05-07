Pilny komunikat znanego banku. Takie utrudnienia czekają klientów

mBank wydał komunikat, w którym informuje klientów o pracach serwisowych w najbliższy weekend. – Chcemy dostarczać Ci usługi i rozwiązania najwyższej jakości, dlatego systematycznie modernizujemy nasze systemy. Będziemy to robić w weekend z 9 na 10 maja br. Wyłączymy wtedy na kilka godzin bank – czytamy w komunikacie.

Utrudnienia dla klientów mBanku

Bank informuje, że w sobotę w godzinach 7.00-20.00 klienci nie zalogują się do serwisu transakcyjnego eMakler, mInwestor, oraz aplikacji mBank Giełda. Nie będzie również możliwa – w godzinach 2.30-7.30 – płatność kartą w internecie. Przez całą noc będzie można natomiast płacić kartą w sklepach stacjonarnych, czy restauracjach. Nie będzie również problemu w korzystaniu z bankomatów instytucji.

W godzinach 2.30-7.30 klienci nie zalogują się również na swoje konto w internecie oraz w aplikacji mobilnej. – W tym samym czasie nie złożysz żadnego wniosku – informuje mBank.

Bank radzi, aby wszystkie ważne przelewy zlecić wcześniej.

Ostrzeżenie przed oszustami

W ostatnim czasie mBank wydał również ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod pracowników instytucji. Cyberprzestępcy nakłaniają klientów do zainstalowania fałszywej aplikacji. W komunikacie ujawniono jak może wyglądać wariant oszustwa.

– Oszust dzwoni, podszywając się pod pracownika mBanku i informuje o rzekomym zagrożeniu Twoich pieniędzy, zaciągnięciu kredytu w innym banku. Namawia do przesłania pieniędzy na specjalne konto „w celu zabezpieczenia”. Informuje, że wysyła SMS z informacją o koniecznej dezaktywacji aplikacji mBanku i instalacji nowej aplikacji – informuje bank.

Kluczowy moment następuje w momencie, gdy oszust prosi o odinstalowanie oryginalnej aplikacji mBanku z telefonu. – Nigdy tego nie rób! – apeluje bank.

Następnie po kliknięciu w link z SMS-a, instaluje się fałszywa aplikacja. W aplikacji pojawia się prośba o podanie PIN-u do karty, przyłożenie karty do telefonu i zatwierdzenie operacji. W efekcie oszust przejmuje dane karty ofiary i realizuje z niej transakcje.

