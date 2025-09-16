mBank ostrzega klientów. Jedna minuta może uratować pieniądze

mBank regularnie przypomina swoim klientom o konieczności zachowania czujności w sieci. Na stronie banku pojawił się nowy segment poświęcony bezpieczeństwu, który instytucja określa jako obowiązkową lekturę dla wszystkich użytkowników usług finansowych.

Ochrona pieniędzy

Bank podkreśla, że w kwestii ochrony pieniędzy czas ma kluczowe znaczenie. Każda minuta zwłoki może oznaczać ryzyko utraty oszczędności. Dlatego podstawą jest stosowanie się do prostych reguł. mBank wyraźnie wskazuje, że wszystkie aplikacje należy pobierać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł – najlepiej z oficjalnych sklepów takich jak Google Play czy App Store.

Ostrożność trzeba zachować także w przypadku kodów QR. Bank radzi, by nie skanować żadnych kodów otrzymanych od nieznajomych, a zawsze upewniać się, że prowadzą one do oficjalnych stron sklepów lub instytucji. Równie istotne jest, aby nigdy nie pobierać plików z linków przesyłanych w wiadomościach SMS, e-mailach czy komunikatorach internetowych.

Dodatkowe zabezpieczenia

Dodatkowym zabezpieczeniem jest weryfikacja numeru telefonu podczas łączenia aplikacji mobilnej z kontem bankowym. W takiej sytuacji mBank wysyła SMS autoryzacyjny na numer podany przy rejestracji, co uniemożliwia oszustom powiązanie aplikacji z kontem klienta.

Instytucja zachęca również do włączania funkcji w urządzeniach mobilnych, które pozwalają na wyświetlenie adresu strony jeszcze przed jej otwarciem. Umożliwia to sprawdzenie, dokąd faktycznie prowadzi link, i ogranicza ryzyko wejścia na stronę spreparowaną przez cyberprzestępców.

To tylko część porad, które bank publikuje w module bezpieczeństwa na swojej stronie internetowej. Jak zaznacza mBank, przestrzeganie nawet najprostszych zasad może uchronić klientów przed poważnymi stratami i nieprzyjemnymi konsekwencjami ataków hakerskich.

Czytaj też:

Kredyt hipoteczny a wiek. Do ilu lat bank pożyczy pieniądze?Czytaj też:

Szlaban na gotówkę. Bankomaty nie wypłacą więcej niż ustalił bank