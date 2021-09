Kawa bez wieczka, słomka na życzenie. McDonald’s walczy z plastikiem

McDonald’s Polska bardzo poważnie podchodzi do kwestii ograniczania plastiku oraz recyclingu odpadów. W rozmowie z dziennikarzem Szymonem Krawcem mówiła o tym Anna Borys, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s Polska.

– Redukcja plastiku to proces. Ważnym momentem byłą dla nas rezygnacja z plastikowych słomek. Ważna, bo oznaczała zmianę doświadczenia naszego konsumenta i wymagała od niego również wysiłku edukacyjnego z naszej strony, ale to tylko element pewnego procesu – powiedziała Anna Borys.

Innymi sposobami na zmniejszenie ilości plastiku w restauracjach McDonald’s była zamiana plastikowych sztućców na drewniane, zmiana opakowań niektórych produktów. Efekt: 70 proc. opakowań, w których sprzedawane są dziś produkty sieci, to opakowania papierowe. Aktualnie sieć testuje wydawanie napojów w opakowaniach bez plastikowych wieczek. Będą one nadal dostępne, ale na życzenie. Tym samym klienci, którzy przykrywki nie potrzebują, bo kawę lub herbatę będą pić na miejscu, nie dostaną kawałka plastiku, który i tak po chwili trafiłby do kosza.

Anna Borys dodała, że od lat we wszystkich restauracjach McDonald’s znajdują się kosze do segregacji śmieci, a goście prawidłowo segregują odpady.