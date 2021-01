Nowe podatki i wzrost opłat, internauci zapytali premiera. Mateusz Morawiecki: Czy my chcemy być państwem, które jest niedojrzałe?

Od 1 stycznia 2021 roku zaczęło obowiązywać wiele nowych opłat czy podatków. Właśnie o te nowe daniny był pytany premier Mateusz Morawiecki. Jednak pytań nie zadawali dziennikarze, a Polacy. Szef rządu w poniedziałek wziął udział w Q&A (questions and answers, pol. pytania i odpowiedzi), podczas którego odpowiadał na pytania internautów. Jeden z nich, pan Sebastian, dopytywał, kiedy rząd zacznie obniżać podatki. – Może dla odmiany, zamiast szukać pieniędzy w kieszeniach obywateli, zaczniecie ograniczać swoje wydatki? – odczytał premier.

Mateusz Morawiecki od razu podkreślił, że rząd ogranicza swoje wydatki i poprosił, by spojrzeć na sprawę nowych opłat szerzej. Wyjaśniał, że rząd najpierw obniżył VAT dla kilkuset artykułów, obniżył CIT czy PIT z 18 na 17 proc.

– Pierwszy raz od 13 lat podniesiono możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów, to wszystko to jest koszt około 15 miliardów złotych dla budżetu państwa, należy doliczyć też zerowy podatek PIT dla pracowników do 26. roku życia. Wszystkie podstawowe podatki rząd PiS obniżył – zapewnił premier.

Dalej szef rządu wyjaśniał, że owszem, wprowadzono dodatkowe opłaty, ale ich cel nie jest fiskalny i budżet nie odczuje ich wpływu. – Na przykład opłata cukrowa, cukier jest niezdrową rzeczą, to każdy lekarz i nie tylko lekarz państwu powie. (...). Lepiej jest nie używać cukru, podobnie jak lepiej jest nie palić papierosów, bo one powodują nowotwory. Dlatego palenie papierosów jest obciążone wysokimi podatkami, akcyzą, i podobnie tutaj, cukier jest niezdrowy i większość dojrzałych państw na świecie już tę opłatę wprowadziła. Czy my chcemy być państwem, które jest niedojrzałe, które nie patrzy na ten system całościowo? – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki podkreślał przy tym, by patrzeć szerzej na kwestie podatków i uwzględniać ich obniżki, a dopiero później przyglądać się nowym, dodatkowym opłatom. O samym podatku cukrowym powiedział: – Cel jest przede wszystkim zdrowotny.

Premier do internauty: Proszę samemu sobie odpowiedzieć

Temat podatków i opłat jednak powrócił, Pan Michał pytał premiera: – Czy nowe podatki, w tym cukrowy, dbają o zdrowotność człowieka, czy o zdrowotność portfela, żeby nie był za gruby?

Tu ponownie premier odwoływał się do tego, że wcześniej np. obniżono VAT i dzięki temu władza „zostawia grube miliardy w kieszeni podatników, obywateli”.

– Mamy podatek od niezdrowej żywności, czy opłatę od cukru, która idzie na leczenie, bo my chcemy to przeznaczyć na NFZ, na szpitale, na leczenie otyłości, chorób wieńcowych, cukrzycy, z czym się wiąże opłata cukrowa (...). Proszę samemu sobie odpowiedzieć, czy ma to cel fiskalny, czy prozdrowotny – skwitował Morawiecki.

