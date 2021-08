Jak Polacy oceniają rozwiązania podatkowe w Polskim Ładzie? Przeważają sceptyczne odpowiedzi

„Czy wierzy Pan/Pani, że rozwiązania podatkowe zawarte w Polskim Ładzie będą korzystne dla Pana/Pani?” – na tak postawione pytanie respondenci odpowiedzieli w sondażu dla RMF FM i „DGP”. Jedynie 7,5 proc. badanych zaznaczyło wariant „zdecydowanie tak”, a 28,7 proc. – „raczej tak”. Odpowiedź „zdecydowanie nie” wskazało 22 proc., a kolejne 32,8 proc. – „raczej nie”. 9 proc. nie wie, jak odpowiedzieć na wspomniane pytanie.

Polski Ład. Jak jego założenia oceniają Polacy?

Najwięcej osób zadowolonych z rewolucji podatkowej, którą ma wprowadzić Polski Ład, jest wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości (81 proc.). Pozytywnie rządowy program ocenia 46 proc. elektoratu Konfederacji oraz 40 proc. wyborców, którzy oddali głos na PSL i Kukiz’15. Zdecydowanie bardziej sceptyczni są wyborcy Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Wśród nich po 85 proc. badanych ocenia propozycje z Polskiego Ładu w krytyczny sposób.

W sondażu przeprowadzonym dla RMF FM i „DGP” sprawdzono również, jaka jest korelacja między oceną założeń Polskiego Ładu a wiekiem respondentów. W grupie osób od 18 do 29 roku życia 89 proc. badanych ocenia wspomniany program krytycznie. Takie same zdanie ma 84 proc. badanych w przedziale wiekowym 40-49. Dobrze Polski Ład ocenia 55 proc. badanych w wieku od 60 do 69 lat i 58 proc. respondentów powyżej 70. roku życia.

Badanie zostało przeprowadzone 30 lipca na grupie 1000 osób metodą CATI.

