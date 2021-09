Spis Powszechny dobiega końca. Za odmowę udziału grozi duża kara

Spisu można dokonać również za pomocą aplikacji spisowej dostępnej na stronie https://spis.gov.pl lub w mobilnym punkcie spisowym. Kto nie ma dostępu do komputera, może udać się do urzędu gminy – w każdym utworzono stanowiska przeznaczone właśnie do dokonania spisu. Osoba, która nie skorzysta z żadnej ze wskazanych powyżej możliwości, powinna spodziewać się telefonu od rachmistrza, który zada wszystkie pytania.

O ile możemy samodzielnie podjąć decyzję co do tego, którego dnia i o której godzinie dokonamy samospisu, to w chwili, w której zadzwoni do nas rachmistrz, nie możemy już odmówić rozmowy. Rachmistrz zawsze zadzwoni z jednego z dwóch numeru: 22 828 88 88 albo 22 279 99 99. Jeśli mamy wątpliwości, czy rozmówca nie jest oszustem, możemy go sprawdzić dzwoniąc na numer infolinii 22 279 99 99 lub skorzystać z aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie gov.pl.

twitter

Narodowy Spis Powszechny 2021. Jak dokonać samospisu?

Spis w 2021 roku przenosi obowiązki, dotychczas wykonywane przez rachmistrzów, scedowano na obywateli. W ramach samospisu respondenci mogą w sieci wypełnić formularze w aplikacji, która jest dostępna na stronie internetowej GUS.

„Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki” – czytamy na stronach spisu powszechnego.

Kary za odmowę wzięcia udziału w spisie powszechnym

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy, a za odmowę udziału w spisie grozi kara grzywny (ujęta w w art. 57 ustawy o statystyce publicznej). Grzywna za odmowę udziału w spisie powszechnym może wynieść do nawet 5 tys. zł, a jej wysokość zależy od decyzji sądu.

Jeszcze większa kara czeka tych, którzy w trakcie spisu powszechnego podadzą nieprawdziwe informacje. W tym wypadku zgodnie z art. 56 ustawy o statystyce publicznej:

1. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.

Jakie pytania w spisie powszechnym?

Ponieważ spisem powszechnym będą objęci także obcokrajowcy, to trudno wskazać dokładną listę pytań dla każdego z repondentów. Może się ona skracać lub wydłużać w zależności od udzielanych odpowiedzi, które wynikają z indywidualnej sytuacji mieszkańca Polski (np. wieku, jego historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.).

Ogólny zakres pytań Narodowego Spisu Powszechnego 2021 przedstawia się następująco:

płeć;

wiek;

adres zamieszkania;

stan cywilny;

kraj urodzenia;

kraj posiadanego obywatelstwa;

bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;

lokalizacja miejsca pracy;

rodzaj działalności zakładu pracy;

zawód wykonywany;

status zatrudnienia;

wymiar czasu pracy;

rodzaj źródła utrzymania osób;

rodzaje pobieranych świadczeń;

poziom wykształcenia;

samoocena niepełnosprawności;

prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;

stopień niepełnosprawności;

grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności;

okres zamieszkania w obecnej miejscowości;

miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;

miejsce zamieszkania rok przed spisem;

fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;

rok przyjazdu /powrotu do Polski;

miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);

kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą);

narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;

język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;

wyznanie – przynależność do wyznania religijnego;

stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;

tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania;

rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;

stan zamieszkania mieszkania;

własność mieszkania;

liczba osób w mieszkaniu;

powierzchnia użytkowa mieszkania;

liczba izb w mieszkaniu;

wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;

rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;

tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;

rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;

stan zamieszkania budynku;

wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;

powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;

liczba izb w budynku;

własność budynku;

liczba mieszkań w budynku;

rok wybudowania budynku.

Czytaj też:

Odmówili udziału w spisie powszechnym. Ponad 80 wniosków o ukaranie grzywną