Były dwie podwyżki, jest zapowiedź kolejnej. Nowa koalicja w Niemczech chce wyższej płacy minimalnej

Po dwóch miesiącach negocjacji w Niemczech w końcu zakończyły się negocjacje SPD, Zielonych i FDP w sprawie nowego rządu. Pierwszy raz od 16 lat na jego czele nie stanie Angela Merkel, a tekę premiera obejmie Olaf Scholz. 24 listopada ogłoszono, że umowa koalicyjna tych trzech partii została zawarta, a zapisy zawierają szereg zobowiązań i założeń dla Republiki Federalnej Niemiec.

Minimalna płaca w Niemczech w górę. Propozycja nowego rządu

Jak wskazuje CNN, częścią porozumienia koalicyjnego socjaldemokratów (SDP), Zielonych i liberałów (FDP) jest plan podniesienia płacy minimalnej w państwie z 9,60 euro na godzinę do 12 euro.

Taka podwyżka wpłynęłaby na płace około dwóch milionów osób w Niemczech (tyle zarabia minimalną krajową). W tym planie nowej koalicji jest jednak mały haczyk, ponieważ podawana jest aktualna płaca minimalna, czyli 9,60 euro, chociaż jeszcze ustępujący rząd zdecydował, że w połowie roku 2022 wzrośnie do 10,45 euro na godzinę. Z kolei od 1 stycznia 2022 roku minimalna płaca ma wynieść 9,82 euro. Jeżeli przyjąć, że zostanie podwyższona z poziomu 10,45 euro, to po zmianach proponowanych przez koalicję, płaca minimalna wzrośnie o prawie 15 proc., do 12 euro.

Koalicyjna umowa nie precyzuje też, kiedy dokładnie ma nastąpić planowana podwyżka.

